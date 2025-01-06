中美之爭在於圍堵與反圍堵。美國想從東南亞國家入手，堵截中國南海與印度洋之路。目標一是菲律賓，二可能便是緬甸，其間柬埔寨與泰國亦是可爭之地。柬埔寨正經歷領導層的換代更替，美國教育形成的美國因素，可能便趁機滲透。泰國用軍事政變來防止美式的民主化並不鞏固，國內親西方的勢力仍然強大，伺機奪權。印支半島是中國南疆的主要屏障，即使越南轉為趨向親華，馬來西亞穩站於中國方面，但在菲律賓反華與緬甸不穩的影響下，中美之爭還會十分激烈，還未分勝負，中國不能安枕無憂。作為大國的印尼之政治取向，便可左右中國在東南亞的安危變化。

美國現時在國際上提供的不是經濟建設，而是政治顛覆。表面上是民主人權自由的「普世價值」，用國際媒體、西方教育與NGO（非政府組織，差不多全由美國資助和操縱）的活動來推行。底下卻是特務滲透、金錢收買。當軍隊再不易收買時，便集中於顏色革命，用美國化的經濟改革與政治革命，接連上美國及西方主導的國際經濟（金融）與政治，有利美國對這些國家進行控制。這是美國霸權衰落，越戰之後的戰略轉變，更省錢、更精準地培植當地的精英、政治力量來建立親美政權。

但這個戰略有一大缺點是美國沒有帶來經援，即使作為外貿的美國市場作用也減。部分是因中國佔據了美國市場，其他國家進入只能與中國競爭或作為中國的加工品地區。美國市場促成歷史上日韓、中國經濟起飛的情況不再，各國發展要靠美國市場以外的因素。它們對美國的經濟依賴減少了，便助長了本地政經勢力的自主發展，容易與推動經濟投資和合作的中國進行整合，從而抵銷來自美國的利益和美國由此而生的政治滲透。

美國進入東南亞的重要助力，是日本在當地的經濟投資與合作，規模甚至勝於中國。但日本並不全心依附美國，在與中國及當地本土勢力競爭時美國的政治力量幫助有限，日本不必然與美國協作，反而可與中國和當地不親美勢力合作。特別當特朗普上任後可能對日本欺壓，日本更會從本國利益考慮。

在東南亞，中國反圍堵的一個可行戰略，便是拉攏日本合作，幫助東南亞經濟建設，以此排斥來自美國的政治顛覆。中日聯手，如「10+3」的東盟加中日韓可保證東南亞、東亞的盛世，抗衡美國的亂世。