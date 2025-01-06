當今世界最敢在軍事上挑戰美國，用核武器、打核戰爭挑戰美國的是北韓，論核武器的水平、數量，平壤比莫斯科和北京相差甚遠，但比莫斯科和北京都「橫」。

北京對使用核武器打核戰爭態度最克制，表明不首先使用；莫斯科不自綑手腳，未宣稱不首先使用，而是講出幾種危險性，講出國家安全受到重大威脅就會使用；平壤是完全沒有條條框框，擺出的架勢是「想做就去做」，而且平壤信心十足，完全不在乎自己的核武器只是在小學雞階段，真要打核戰爭完全「不對稱」，不可能真能消滅對手或同歸於盡，最終被毀的會是自己，但平壤就是老子不怕，豪橫到底。

平壤的這種做法，這些年愈戰愈勇，山姆大叔拿它沒辦法，南韓、日本最驚，其實平壤這樣做不過是為了自保；平壤對這個世界、對東亞沒有野心，甚至對「統一朝鮮」現已放棄；平壤的自保，只想維護其制度、政權和國家安全，有個發展經濟、強國富民的周邊環境。然而，70多年前的那場韓戰，留下了一個國家民族分裂、南北韓軍事對立、大國在朝鮮半島激烈博弈的殘酷現實，和隨時再次爆發戰爭互滅的局面。

南北韓想和平、想統一而不可得。70多年來因為美國駐軍和有軍事基地，南韓的戰力一直強於北韓，而且美國有核武，在當年韓戰時就考慮使用核武。平壤手中沒有核武，就不能反制核武；不能反制核武，常規戰就沒有底，會慘敗。看清了這點，平壤和當年的中國一樣，拚命也要造出核武器，事實證明平壤的選擇十分正確。

現在，平壤比北京和莫斯科擁有核武器後更能發揮作用，不但可以威懾美國、鎮住南韓，而且還可以根據朝鮮半島形勢的需要、國際博弈的需要主動出手，發生影響。例如今次美國總統大選前夕，平壤再次試射可以打到美國本土的洲際導彈，一方面為北韓派兵俄羅斯參戰壯膽助威，一方面讓山姆大叔感到緊張，大選不安。