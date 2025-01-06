特朗普喜歡揮舞關稅大棒，既是因為個性張揚，見錢眼開，也是想迫使製造業回流，「讓美國再次偉大」。然而，這注定是一項不可能完成的任務，貿易戰打了這麼多年，製造業不但沒有回流美國，產業空心化的趨勢反而更加明顯。美國第三產業即服務業佔GDP比重達八成，而工業僅佔一成多，這麼多年來扣除累積通脹和人口增長等因素，製造業增加值基本上是原地踏步，與同期貨物進口增幅相比，更是明顯不如。也就是說，美國相當一部分商品根本無法自己生產，嚴重依賴進口，導致貿易赤字屢創新高，製造業回流云乎哉？

早在前總統奧巴馬時代，美國政府已提出「再工業化」的計劃，一是重振製造業，二是加大基建投資，可惜一直淪為空談。到了特朗普和拜登時代，兩人也積極推動「再工業化」，口號喊得震天價響，還推出各項補貼政策，但除了強迫台積電等半導體企業到美國設廠，再也吸引不了其他大型企業。為何再工業化這麼難？答案很簡單，美國已不具備工業化的各種條件，成本、效率、技術、人力資源均已失去競爭力。

以特斯拉為例，在美國製造電動車多年，一直處於虧損狀態，直至上海超級工廠投產才扭轉局面，並造就老闆馬斯克躍居世界首富。最神奇的是，上海超級工廠從奠基到車輛交付，只用了不到一年時間，產能遠遠超越美國工廠，有人稱為「特斯拉速度」，其實應該是「上海速度」或「中國速度」才對，因為任何國家都不可能做到。

反觀台積電在美國設廠，搞了幾年還沒生產出一塊晶片。又如富士康，2017年為了討好特朗普，宣布投資100億美元在美國威斯康辛州設廠，計劃生產液晶面板，特朗普還親自出席奠基禮，稱之為「世界第八大奇迹」、「有史以來最偉大的交易之一」。結果呢？多年過去了，「世界第八大奇迹」只建了兩座大樓，去年還掛牌出售，宣布不幹了。富士康老闆郭台銘承認，在美國建LCD廠「沒有意義」，這類生產線更適合留在亞洲。

是的，去工業化容易，再工業化難，強迫製造業回流不僅沒有意義，簡直就是瞎折騰。不難預料，無論特朗普增加多少關稅，都無法重振美國製造業，反而關稅成本最終只會轉嫁給美國消費者，導致物價飆升，通脹重臨，進一步削弱競爭力。