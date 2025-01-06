拜登政府下台在即，商務部長雷蒙多臨別秋波，終於說出大實話。她承認，美國努力限制中國獲取技術，惟未能阻止其進步，試圖阻礙中國發展是「徒勞無功」，唯一擊敗中國之途是保持領先。這個道理人人都懂，更不必說美國晶片企業老闆大都說過類似說話，但拜登政府一直不聽。雷蒙多終於清醒，但美國蹉跎太久，現在才加快創新腳步，恐怕亦難以追趕中國。

根據聯合國世界知識產權組織年度報告，2023年全球提交的國際專利申請量為27.26萬件，中國提交了69,610份申請，位居第一，美國提交55,678份申請，位居第二，數量上中國已經領先。

這還不止，中國六代戰機的照片近日在網上流傳，國際社會瞠乎其後。如果說這還僅限於流傳而已，則中國東方航空啟動國產C919客機正式進入商業市場，執飛上海至香港定期航線，益發證明由軍用到民用，中國科技都處於領先位置。

反觀美國波音近年事故不絕，737 MAX固然空難太多而一度停飛，日前的南韓濟州航空空難更是令舉世震驚。而「星際線」的4名太空人至今仍滯留外太空，預計至少延至今年3月才可能返回地球，更凸顯得波音技術不濟。最離奇的是，去年接連有舉報737 Max系列有製造缺陷的波音工程師死亡，一自殺一染急病，有關舉報遂不了了之，背後有沒有貓膩，不由人不懷疑。

美國至今仍是世界最大強國，其創新科技技術不容懷疑，但執行能力卻嚴重不足。美國製造業早就空洞化，導致本土製造成本驚人，空有各式圖紙，卻苦無工人、廠房、資金大量生產。單是中國軍艦下水如下餃子，美國就連維修也無能為力，部分美軍軍艦只能移往南韓進行檢查維修。