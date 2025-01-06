港府連續3年面對巨額財赤，不過官場和政界有些人似乎不以為然。他們沒有看到，香港社會已經出現許多結構性問題，令政府開源困難，加上未來開支必然大增，一減一增如蠟燭兩頭燒，財赤之困絕對不容忽視。

港府公布的最新數字，香港今個財政年度首8個月錄得1,432億元赤字，財政儲備降至不足6,000億元。面對如此困境，人人都說要開源節流。但愈是經濟不景，開源就愈難。畢竟香港是開放的細小經濟體，內需市場規模有限，只能靠特色產業及低稅率與其他地區競爭，盡可能賺周邊市場的錢，不可能與美國這些國家相提並論。

有建議指政府可以開徵消費稅。但目前香港的消費氣氛低迷，去年11月零售業銷貨額按年下跌逾7%，已是連續9個月錄得按年下跌。現在業界皆擔心旅客不來消費，以及港人進一步北上、外遊，根本沒有底氣開徵消費稅。

也有聲音建議當局加徵股票印花稅。惟香港股市近年低迷，恒指去年初更首次被美國納斯達克指數超越。連港人的「棺材本」強積金，強積金顧問公司數據顯示，以目前強積金資產配置，美股基金佔比約25%，多過港股基金的21%。香港人連自己的錢都投資去美股，加上現在多了虛擬貨幣等投資渠道，再加印花稅只會迫使資金進一步流走。

由此可見，港府要開源極難，但社會一老一嫩的負擔卻日益沉重。一方面，老齡化是人所共知的現實；另方面，兒童隔代貧窮亦不容忽視。根據社區組織協會報告，本港每五名兒童就有一人貧窮，情況多年來沒有改善，即使港府推出「共創明Teen」計劃也僅杯水車薪。香港在發展創新科技等新產業未有大進展前，不論官民都要接受現實勒緊褲頭。