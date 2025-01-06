正所謂「牙痛慘過大病」，過往很多基層市民和長者為了到政府牙科診所看牙醫，要通宵排隊取籌。衞生署自去年12月30日起轉用網上登記系統，以電腦自動抽籤模式分配牙科街症籌號，市民毋須親自前往診所，避免風吹日曬和徹夜排隊。我認同政府的出發點是好的，希望以更人性化的方式服務弱勢社群，但網上登記系統畢竟是新服務，需要不斷根據市民體驗和使用情況及時調整優化。

一直以來，看牙科街症的市民中有不少都是長者，轉用網上系統後，很多長者基於「數碼鴻溝」並不清楚如何在網上進行登記和抽籤，甚至有長者不知道運作模式已經轉變，仍然專程到診所排隊。建議當局要針對長者加大宣傳力度，同時善用區議員、關愛隊、長者地區中心、地區康健中心等地區資源，幫助長者了解網上登記的流程，加派人手協助長者適應新變化。

新系統實施首兩日，共有40人中籤卻「甩底」沒有就醫，6間診所每日缺席率介乎兩至三成，其中以荃灣牙科診所缺席率最高。缺席的原因不盡相同，有市民個人主觀原因，亦有系統設計的客觀原因。現時網上系統要求市民在登記時，按志願對可供選擇的診所排列優先次序，市民有機會抽中跨區的籌號。有長者可能因行動不便、不知道診所位置，無奈放棄名額，令他們未能及時得到診治，也造成資源浪費。

牙科街症服務本來已是供不應求，作為珍貴的公共醫療資源，要思考如何善用每個名額，政府在新登記方式推行幾天內就提出優化方案，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺。我建議政府亦可考慮，在中籤結果公布後，安排牙科診所職員主動聯絡中籤人士，告知應診時間和交通路線，並及早知道他們會否按時出席，以作安排。另外，對於中籤後沒有合理原因而多次缺席的人，當局亦應研究是否限制他們在一段時間內不能再次抽籤，令市民更珍惜中籤機會。

不過轉用網上抽籤亦會衍生一些其他問題，例如有情況較嚴重的患者「抽極都抽唔中」，市民不能及時就醫延誤病情，或者要去看收費較貴的私家牙醫。亦可能會引來一些原本沒有緊急需要、純粹抱着「無謂蝕底」心態的人加入抽籤，當局有需要一直檢視實際運作情況調整措施。

我認為本港公營牙科服務最根本的問題仍然是名額嚴重不足，而面對人口高齡化帶來的醫療挑戰，政府應積極發展以預防為重的基層口腔健康護理，鼓勵市民透過「重預防、早發現、早治療」的方式保護牙齒。當局除了要根據市民需要和實施情況，在系統設計、機制安排等方面進一步調整優化，長遠來說仍要持續增加本地牙醫培訓名額、積極引進非本地培訓牙醫等，並透過「社區牙科支援計劃」為弱勢社群提供適切的牙科服務。