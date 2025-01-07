產評：內外交困未脫險　港經濟得防巨變

香港最新經濟數據顯示，經濟復甦步履仍未穩定，增長速度又放緩。畢竟如今中國經濟處於困難期，市場預期特朗普本月上場後中美博弈隨即升級，處於中美夾縫的香港，地緣政治風險偏高，在吸引外來資金與人才方面「蝕章」，作事每每事倍功半，吃力不討好。展望今年，中國經濟的強刺激成效如何仍待觀察，但人民幣持續走貶不利港股，外部不穩定就更難預測，所以今年香港經濟但求平安，投資者得謹記，永遠不要將所有雞蛋（資產）放在同一個籃裏，宜將風險管理置於比回報更重要的位置。

上月香港營商景氣改善幅度放緩，且見到產出、新訂單、採購庫存等分項指數均錄得按月跌幅，令人關注上季的復甦勢頭能否在本季持續。企業對前景的信心不足，縮減員工規模的同時，即使成本上升，仍下調產出價格，且跌幅是2021年3月以來最大，反映的是香港地「生意難做」。這般的疲弱景氣，如何吸引更多資金與人才落戶香港，港府扭盡六壬都是事倍功半，是可以預期的結果。

上季兩地景氣略有轉機，主要是由內地救市帶動。進入新年首季，內地不斷推出新策，例如最近公布一系列支持消費的補貼，可惜在美元偏強下，與一眾非美貨幣一樣，人民幣持續走貶，即使市場預期今年中國會減息降準刺激市道，但美息高企而中國減息，意味中美息差將會進一步擴闊，這將令官方穩定人民幣匯率的工作變得更艱巨。

中國擬穩股市，但人民幣貶值，直接為中國資產估值打了折扣；以中國資產為主的港股，近期反覆偏軟，最怕是十個牛皮九個淡，中港股市要對抗地心吸力，得提供比貶值幅度更吸引的可靠回報，惜暫時不見得有這份本錢，一切還得看特朗普新政。

還好港元與美元掛鈎，美元強勢下，香港穩定的社會環境，吸引部分資金流入停泊，否則情況更差。但不能輕率的是今年美國政權交替，由向來出牌無章法的特朗普重返白宮，一旦特朗普政府劍指香港金融即港元聯匯的主意，這場市場震盪必然是超級級別，亦成為香港市場一大隱憂。

到底特朗普針對中國的關稅政策是雷聲大，雨點小，盡顯其商人本色，中美關係「利」字當頭，抑或是民粹主義抬頭，損人不利己都要更精準更大力度打壓中國，大家都沒有水晶球，只能邊走邊看。當然排除外部不穩定因素，中國內部穩股穩樓的進展亦屬關鍵，有力穩住市場預期，重新推動內需巨輪，撐住經濟增長，是穩定人民幣匯率的重要基礎，否則外部刮起巨浪，便無險可守。

美國特朗普政府如何出招，中國穩增長成效如何，誠非香港可預知和決定，卻是影響香港景氣的重要因素。對外，跟緊國策拓展海外市場，香港沒第二選擇；加強與內地「抱團」搞好區域經濟建設，融入內地大循環，並繼續梳理香港內部矛盾，穩定資產價格，促進金融發展，從內而外築好防震帶，冀能在大國博弈下走出生路，就成為香港經濟的新年願望。