正論：繁華商區藏危機　石油氣罐變炸彈

繁華鬧市陷阱處處。時不時見到新聞，如舊樓石屎剝落令路過者「中頭獎」；或天降窗框傷到路人，甚或大樹、招牌、鐵閘忽然塌下殺人……要言之，都市處處有陷阱，令人防不勝防。當然，此中有些是疏忽導致，如樹木辦未察覺原來植於路旁的大樹已經被害蟲蛀蝕，早已空心腐朽，再經長年累月風吹雨打就出事了！

許多危機卻是人為的忽略。繁華的金鐘商業區不但被人亂堆積雜物，更公然擺放石油氣罐！本報獲悉，金鐘夏慤花園橫跨夏慤道、警察總部堅偉大樓外的一條天橋底下，長年有雜物堆放。本報記者日前到場直擊，不得了！至少發現有3罐石油氣「周街擺」，該處更是附近吸煙人士聚集的食煙位，一不留神煙頭隨時令石油氣罐變炸彈釀成悲劇！「鬧市見到有石油氣罐都幾恐怖，如果真係爆炸都好大件事！」在夏愨花園附近工作的陳先生多次經過上址，發現堆積的雜物愈來愈多，雖然未見到有人煮食，他亦有致電相關部門要求跟進，一來有礙觀瞻，二來確實有危機，盼當局盡快派員清理。

據在附近工作的市民透露，雜物堆來自兩批人，近天橋樓梯口的物品屬於一群外傭，每逢周末，她們就會到場，從雜物中取出地蓆、紙皮供同鄉姊妹席地野餐。至於位置較出的一堆舊家電以及石油氣罐等，就屬於一位年約六旬、在該處居住4、5年的露宿男子。不過，近兩個月已經沒有再見他現身，未知是已搬走抑或已離開人世。

本報記者於上周四中午時分親自到場了解，發現該橋底的雜物延綿10餘米，相當誇張！當中有大量紙皮、行李箱及陳舊電器。最吸睛的，莫過於雜物中有一個由木板搭建、放有3罐石油氣的「廚房」，其中一罐與爐具接駁。廚房後有儲物箱，入面放有疑似螢光衣物；雜物堆附近更泊有數部電單車，且該處更是一眾煙民的「食煙位」，目測半小時內有10多人在附近吸煙。記者遂就事件向多個政府部門查詢。

記者當日數小時後回到現場，發現3罐石油氣均被貼上下款為機電署的通告，要求擁有人一日內移走。及至翌日再到場視察，只見石油氣罐已消失，一張櫈上被放置一封「政府公函」，信上寫有「警署總部」。其後有人員將雜物圍封，並貼上要求一周內清走雜物的告示，可見當局早前愛理不理，收到本報查詢後始採取行動。

有議員指，政府處理露宿者問題，欠缺一套完整方案，往往「有投訴就搞」，常有投訴的地方則定期清理。換言之，政府部門予人「唔踢唔郁」的觀感。露宿者居無定所，而政府又無紀錄冊，追蹤各宗個案時難免會遇上困難，做法亦不理想。由於露宿者問題涉及範圍甚廣，議員建議可以透過區議員落區了解情況，再就各個案聯絡對應部門協助。說到底，有關堆積問題位處繁華商業區，長年累月政府部門竟等閒視之，要不是本報記者向多個政府部門查詢，事情恐怕一再拖沓下去，尤其3罐石油氣儼然成為「鬧市炸彈」！不怕一萬，就怕萬一。為政者，應該有危機意識，一勤天下無難事，凡事要多走一步，不能求求其其得過且過，否則鑄成大錯就後悔莫及，慎之哉！