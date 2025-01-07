以現在局勢看，只要特朗普調停俄烏之戰失敗，大概會導致北約參戰，與俄羅斯正面開戰，爆發俄歐戰爭。以實力論，北約強過俄羅斯；以戰鬥意志和沒有退路，拚死相搏論，俄羅斯強過北約；以國際助力論，北約的背後和主力是美國，但美國不一定立刻派兵參戰，只會大量軍援、情報，作戰方略各方面予以支持。

而俄羅斯的背後主要是中國，也不會在戰爭初始階段出兵參戰，很可能在軍援武器、物資、財力等方面，對俄羅斯的支持要遜於美國對歐洲的支持。這樣的實力較量，會令這場俄歐之戰，莫斯科打得十分艱苦，不過以俄羅斯的國土資源、戰略資源、人口資源、核大國資源、戰鬥民族的歷史和性格，它是不可能敗的，除非「堡壘從內部攻破」，莫斯科高層巨變，俄羅斯總統普京遇到不測，投降派上台，當然不敗不代表能勝。

在雙方旗鼓相當、苦戰苦熬的情況下，「國際助力」怎麼助力就成了最大的變數。對此，美國掌握着最大的主動權，根據戰場形勢、國際形勢和國家利益的變化及需要，特朗普會隨時調整援歐作戰方式包括派兵參戰，這場戰爭成為美歐對俄戰爭。如果是這樣，俄羅斯戰敗概率會增，它要守住最後的尊嚴就只能打核戰，同歸於盡。

當美國大規模出兵介入俄歐之戰後，中國面臨極為嚴峻的考驗，要不要以同等力度支援俄羅斯，甚至出兵。若如此，俄羅斯有救！俄中聯手對抗歐美聯手，鹿死誰手未可知也！但中俄贏面較大，因為從各方面的資源、實力、組織動員、戰爭能力和韌性，作戰意志中俄領先。對此，歐美也有算計，他們膽怯心寒，顧慮極深。

如果有一天，中國被迫捲入歐洲戰爭，就應毫不猶豫地立刻先在台海發動武統「解放台灣」，大大削弱乃至趕走美國在亞洲的勢力，這樣無論歐洲戰爭打成怎麼，我們都佔先機，都有重大收穫，美國先輸一局。