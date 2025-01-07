做美國的盟友，表面上看似很風光，實際上就是充當美國的棋子。甚麼是棋子？一切聽從擺布，不能自作主張，甘願犧牲本國利益，去滿足並維護美國的利益，這就是所謂的盟友，日本正是典型例子。話說日本製鐵開出141億美元的高價收購美國鋼鐵公司，條件相當優渥，對方心滿意足，本以為萬無一失，豈料最後竟被美國拜登政府阻止，理由是對「國家安全和關鍵供應鏈造成風險」，這也是美國總統首次阻止日本企業收購美國企業。此事說明了兩個道理：一，老美愈來愈缺乏自信，國家安全愈來愈脆弱；二，老美不僅對中俄充滿戒心，對盟友也不放心。

日本人還不死心，經濟產業大臣武藤洋二痛批，美國拜登政府此舉「令人無法理解且令人遺憾」；日本製鐵更揚言採取一切措施維護法律權利，決定起訴美國政府。他們未免太天真了，日本政府從來不敢違逆美國意旨，一家日本企業又如何告贏美國政府？「天地萬物，朕賜給你，才是你的；朕不給，你不能搶。」日本人應該仔細領會這段中國電影台詞，美國不給，日本想搶也搶不來。

這也正是作為美國棋子的悲哀，日本對美國一向唯命是從，甚至奴顏婢膝，到頭來還是無法取得信任，真可謂「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。其實也不奇怪，老美從來奉行「美國優先」、「美國第一」，將本身利益置於全世界利益之上，盟友也不會獲得優待。君不見，特朗普還沒上台就揚言對加拿大、墨西哥、歐盟及澳洲徵稅，日本又豈能例外？即使拜登不否決日本製鐵收購美國鋼鐵公司，特朗普上台後也必定會阻止，小日本還是趁早死了這條心吧。

說來實在諷刺，美鋼已有逾百年歷史，曾是全球最大鋼鐵企業，最高峰時佔美國鋼產量將近一半，為美國稱霸世界立下汗馬功勞。但時移世易，這些年隨着美國製造業漸漸衰落，美鋼也早已風光不再，產量下降，虧損連連，若再找不到其他白武士打救，最終恐怕難逃破產厄運。

美鋼隕落，正是美國綜合實力日益衰落的縮影。這些年中國鋼產量已佔全球超過一半，產能尚未完全發揮，而美國鋼產量還不及中國的十分之一，雙方競爭力完全沒有可比性。在這種情況下，美國政府還閉關自守，連日本企業也被拒之門外，這不是慢性自殺嗎？