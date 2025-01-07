柯文哲再度被羈押，民眾黨代理主席黃國昌號召1月11日大遊行，國民黨主席朱立倫也罕見迅速回應，開放黨員自由參加，在野黨兔死狐悲、同仇敵愾的氛圍正急劇拉升，山雨欲來的態勢也讓民進黨如臨大敵。

而為了反制，民進黨除了冷嘲熱諷外，也忽然出現一群「告白者」，例如曾為柯文哲入室弟子的許富舜爆料，早在2014年就看過柯文哲收受來路不明的金錢，而同年擔任柯文哲募款委員會執行長的鄭淑心，也在節目上宣稱，當時募來的款項都交給柯文哲妻子陳佩琪，但最近卻有人反映，當時並沒有收到捐款的收據，暗示陳佩琪私吞這些捐款。

但這樣的爆料，並未達成民進黨想要摧毀柯文哲夫妻人設的效果，反令大眾更質疑，選在這個時間點說出這些話，背後有甚麼目的？

理由很簡單，2014年距今已經超過10年，這10年間這些人都沒有提起過這些事情，卻要等到現在柯文哲身陷囹圄，不能為自己辯駁時，才跳出來爆料，落井下石的用意至為明顯。事實上，許富舜2018年時還曾撰文「我的老師柯文哲」大力吹捧要選民投票給他。鄭淑心也曾稱讚2018年柯文哲募款提早關帳，展現出不同於一般政治人物的做法。若早在2014年便對柯文哲產生懷疑，那為甚麼2018年還要力挺柯文哲呢？

何況，眾所周知，2014年柯文哲首度參選時，完全是個政治素人，整個競選團隊與募款班底，幾乎全部都是民進黨的人，若當年柯文哲真有不當收受政治獻金，民進黨一定有一缸子人是共犯！這麼顯而易見的道理，綠營側翼們還想不通嗎？

民進黨對柯文哲的人格毀滅戰早已做過了頭，1月11日的反撲，恐怕會讓綠營更觸目驚心。