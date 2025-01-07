早於去年5月，本欄已分析過「日本製鐵」對「美國鋼鐵」（美鋼）的擬議收購案，當時已預告在泛化國家安全概念和貿易保護主義抬頭下，美國政府很大機會否決收購案，即使日本是美國的忠誠盟友也「冇面畀」。事隔逾半年，有關預言已成為事實，但比較出人意表的是，下令否決的是還有10多日便卸任的現任總統拜登，之前還盛傳他會採取拖字訣，將這個兩難課題交由下手特朗普來解答。

為何稱為兩難呢？美鋼以至其他美國鋼企近年陷入財困，主因之一中國、加拿大和墨西哥等都加大了鋼鐵產量。當中，中國鋼鐵業更明顯出現產能過剩，導致多家內地鋼企錄得虧蝕，連內地當局都不得不承認及下令進行整改。但另一原因亦是美鋼等本身投資不足，生產技術和效率落後，加上鋼鐵工人工會勢力龐大，不時威脅罷工以爭取加薪，令企業難以進行改革和削支，競爭力每況愈下。

日本製鐵的收購建議為美鋼帶來了新的希望、動力和資金，尤其各方預計特朗普繼針對中、加、墨的進口貨品加徵關稅之後，遲早也會向日本等亞洲盟友開刀。日本製鐵在收購後可將部分產能轉移到美鋼來避稅，對兩間公司、美國的工人和消費者都是好事，最大傷害反而是日本的鋼鐵工人，日政府大力支持收購案也是兵行險着。美國政府以空泛的國安理由否決收購案，隨時會令美鋼面對倒閉及觸發當地的鋼材價格上升。

但政客就是短視，民主黨雖已輸掉總統選舉，但未來還有不同的州政府及國會選舉。眼見特朗普很大機會否決收購案，再透過加徵關稅來保障美國的鋼企和工人，拜登政府便不如先下手為強，也可打擊特氏希望吸引更多外國企業到美國投資設廠的大計。