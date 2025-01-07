新的一年，香港大多數打工仔恐怕難有甚麼「幸福感」，一元復始，萬象更新，可恨的是普羅市民面對的就是撲鼻而來的加風！衣食住行樣樣加，衣，冇錢可以買少件，食住行就不由你作主，兩電1月1日起加電費、3間巴士公司加票價、公屋及公屋停車場加租、連鎖餐飲店又加！阿哥，要是收入冇增加，樣樣呢度加一蚊，嗰度加幾角，小數怕長計，集合起來都幾係嘢！「貧賤夫妻百事哀」，點會有幸福感？

呢！不僅政府經常關心港人的「幸福感」，其實聯合國都好關心全人類是否幸福，否則不會一年一度發表「世界幸福報告」。翻查2024年報告，結果顯示在143個國家及地區中，幸福感指數最高的國家是芬蘭，連續7年蟬聯榜首，丹麥排名第2。至於亞洲國家及地區中，新加坡排名最高，第30位；中國位列60，香港則只排86位，香港幸福感不如中國，仲連續3年排名下跌。老朽明解，中國此刻要刺激內循環，加碼促消費，內地同胞不僅家電，連手機、平板電腦均可以有津貼舊換新，真正體會「萬象更新」的樂趣，的確有幾分幸福！有人問，咁香港人幾時真正體驗到幸福？

答案係離開香港，北上或到外地旅遊最幸福！是否如此，本報不妨做個民調。之不過，亦有例外。立法會代表團上月尾遠赴日本考察，然而開支預算及行程連日均受到外界關注，主因目前政府財困，去日本考察，行程短何必要坐商務客位？立法會主席重申，會晤當地政府、國會及業界人士並非大飲大食，「其實我哋去嗰陣係冬至，香港係『冬大過年』呀，我哋都有犧牲。」用到「犧牲」呢個字眼，認真難為一班尊貴的議員，即係佢哋咁都感到委屈唔幸福，難怪香港基層，又怎會有幸福的理由？