在亞洲的金融版圖上，香港和新加坡作為主要的金融中心之一，兩者一直以自身獨特的魅力和優勢，吸引全球家族辦公室和高淨值人士。然而，隨着全球經濟格局的變化和金融市場發展，香港和新加坡之間的競爭也日趨激烈，香港面對競爭又如何突圍而出？

在審視香港「搶人才」，必須先從高淨值人群的核心需求出發，這些需求不僅包括財富增長，還涵蓋財富安全、隱私保護、稅務規劃及生活品質的考量。香港金融體系的獨立性，加上成熟安全的監管框架，高標準的保密協議和隱私政策，都為家族辦公室提供十足的安全保障。

香港在全球資產管理和高淨值人士吸引力方面，一向具優勢和潛力，早年已擁有超過1.25萬名超高淨值人士，且有近百間家族辦公室已落戶或擴展業務，另有過百間正準備或已決定會在港設立。這不僅說明香港的金融市場具有極大吸引力，也反映高淨值人士對香港的信任和支持。

隨着粵港澳大灣區迅速發展，進一步加強對周邊地區的影響力，香港作為其中一分子更擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，成為不少企業與人才落戶的原因。近年內地將經濟重心轉向國內消費，亦為尋找具吸引力資產的人士提供了新的投資機遇。

「新資本投資者入境計劃」自推出以來已接獲逾750宗申請，預計為香港帶來超過220億元總投資額。除了證明他們對本港前景的信任，這批投資額也將為香港經濟發展注入新動力，促進本地產業的升級和創新。這些資金不僅能帶動投資和消費，還有助創造更多就業機會，提升市民的生活質量。香港作為國際金融中心的地位，也將因此得到進一步的鞏固和提升。

面對現時全球經濟下行、外國反華勢力不斷試圖「打香港牌」遏制中國等影響下，香港取得上述成績實屬不易。這些成果不僅反映國際投資者對香港市場和前景的信心，也展現香港作為國際金融中心，在資產管理領域仍然擁有全球首屈一指的吸引力。

香港對高淨值人士的「先天」優勢，包括穩定的金融環境、高效的基礎設施和優秀的專業服務，使其成為全球投資者的理想目的地。特區政府應積極吸引更多高淨值人士和優秀人才來港發展，包括研究制訂「未來人才需求清單」、進一步吸引重點企業來港投資、提升外來人才子女教育配套、強化人才交流與服務等，推動本港的經濟和金融領域進一步提升。

此外，北部都會區的發展計劃亦解決了居住問題，並創造大量職位機會，尤其在創科產業方面。15萬個創科相關職位將大大增強區域的科技創新能力，而北都作為「搶人才」政策的戰略大本營，可成為吸引全球優秀人才的重要基地。政府「南金融、北創科」的新發展格局，亦將有助進一步鞏固香港作為國際金融中心和科技創新樞紐的地位。