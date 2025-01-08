世界視線：特朗普終結烏戰　軍工體系更賺錢

美國候任總統特朗普1月20日上台後，俄烏戰爭的議和究竟有多少迴旋空間？

無可否認，俄烏戰爭是拜登及其好戰的新保守主義、仇俄團夥炮製出來的，但其實就連前總統奧巴馬也曾表示，烏克蘭無法挑戰俄羅斯，認為不應向烏國提供攻擊性武器。可是，拜登家族與烏克蘭有千絲萬縷的關係，而國家安全顧問沙利文及國務卿布林肯，都堅持美國以其軍事優勢行使「例外主義」，鼓吹聯同歐洲的好戰及恐俄政府，就可以解體俄羅斯。加上美國中央情報局（CIA）在開戰初期，向拜登提供烏克蘭在戰場上佔優勢的假訊息，因此逐步向烏國提供攻擊性武器，以為可以加快擊敗俄羅斯，結果烏軍在戰場上節節失利，導致如今的騎虎難下。

面對拜登好戰搞出來的俄烏戰爭困局，特朗普一直指摘其不智，但一時間亦無法阻止拜登政府繼續拱火援烏。預計特朗普上台後，若他委任加伯德（Tulsi Gabbard）這反戰派為國家情報總監成真，加伯德就其對俄烏戰場的客觀形勢掌握，將讓特朗普明白到烏軍根本無法抵抗下去，議和止損是最合理的結局。

當然，特朗普要考慮的，是俄羅斯總統普京的要價會有多高，停戰會否損害美國的軍工體系及國家利益，以及美國能否有效控制歐盟，使其不會倒向俄羅斯？就目前形勢來說，即使停火，還是對華府利多於弊。事實上，特朗普團隊不會相信拜登好戰團夥的造謠，認為俄羅斯對烏克蘭及歐洲有霸佔的野心，因為對莫斯科來說，即使佔領烏西也是自找麻煩，倘若烏西民眾全面抗爭，根本無法管治。俄烏戰後的疆界會是第聶伯河，要討價還價的是敖德薩市，俄羅斯若容許烏政府控制它，就算是給了烏克蘭一條生路，不至於淪為沒有港口的內陸「殘存國家」。

此外，停戰肯定不會損害美國國家利益，反而有利軍工體系，因為俄烏新疆界更靠近歐洲，歐洲將更依賴美國的軍事保護，以及提升防禦能力，而歐洲國家增加軍費開支，最大得益者正是美國。有軍事專家稱，若俄烏戰爭延續下去，美國軍工體系要繼續大量生產155毫米炮彈等小項目，利潤有限；而停戰才能全方位大幅提升軍備水平，將主力生產F35戰機、新型導彈，甚至是計劃要部署的中程導彈、攻擊及防禦系統等先進武器，這才是賺大錢的良機！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻