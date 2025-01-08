正論：面對現實降門檻　也要慎防罪案生

疫後全世界都要拚經濟，搶人才是方法之一。港府一樣言必稱搶人才，惟搶來的絕大部分為內地人士，部分人視香港為「走出去」的跳板，並非心無旁騖為香港謀發展；也有部分人連工也找不到，索性不工作。外界不斷要求港府降低投資移民門檻，爭取高淨值人士來港。隨着經濟轉差，港府莫財，不得不面對現實，宣布放寬「新資本投資者入境計劃」的最低條件。

「新資本投資者入境計劃」自2024年3月1日起推行，申請者需在香港投資不少於3,000萬元的獲許投資資產，以取得居港資格。政府宣布，降低擁有資產的時限門檻，將審查「擁有不少於3,000萬元淨資產」的時限由提出申請前兩年，降至申請前半年。在計算時，與家庭成員共有資產的個人部分亦會獲考慮。此外，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入該計劃的合資格投資金額內，冀藉此優化措施，將與在港設立家族辦公室兩者之間帶來協同效應。

高官揚言，優化計劃主要涉及兩個範疇，包括放寬前端資產審核要求，令申請更簡便，強調並沒有影響申請要求及評核。而計劃推出首10個月已接獲逾800宗申請，當中獲核實符合淨資產規定的申請逾730宗，預料可為香港帶來的投資金額逾240億元。

外界對於港府面對現實降低門檻表示歡迎，畢竟全世界的經濟也不好，香港自不例外，爭取高淨值人士投資移民，對經濟發展必然起着正面促進作用。而香港有新資金流入，對金融市場、地產市場、消費市道也能帶來刺激。目前本港經濟陰霾密布，一味塘水滾塘魚並非正途。正如立法會議員指出，香港的最大優勢是「背靠祖國、聯通世界」，而且金融體系獨立，擁簡單稅制和低稅率，對外來投資者有一定吸引力。

但正如錢幣有正反兩面，降低投資移民門檻，也有可能出現魚目混珠、泥沙俱下的亂象。尤其港府所謂的監管審查往往漏洞百出，單是近期頻發的虛擬貨幣投資騙案，證監會每次都是後知後覺，待爆煲始將問題交易平台列為無牌，一切已經太遲。監管比香港嚴格得多的新加坡，去年便傳出有犯罪集團以大量家族辦公室名義洗黑錢的案件，牽涉多間跨國大行，當地政府遂急急收緊投資移民審查。有投資移民諮詢公司預料，約200位高淨值人士因此回流香港。香港冷手執個熱煎堆，亦同時有機會帶來犯罪風險。

事實上，香港一直有「洗錢天堂」的污名，執法部門每年均破獲大額洗黑錢案。例如海關去年初偵破一宗涉款達140億元的洗黑錢案，號稱為史上最大金額，當中有空殼公司、假帳戶、頻密轉帳交易等花式操作。而隨着虛擬貨幣興起，與之相關的洗錢案亦屢見不鮮。

誠然，全世界都在搶人才，港府加多兩錢肉緊無可厚非，但開放門戶、降低門檻之餘，也要慎防不法集團乘虛而入，不能一味盲搶濫批，否則只是賠了夫人又折兵。