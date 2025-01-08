西方國家與國際機構推動的「綠色協議」（Green Deal）是針對氣候暖化，要求停止化石能源，改用清潔能源。表面上是科學和社會價值的取捨，實際上都代表了不同利益集團的鬥爭。

清潔能源如太陽能、風能等是新興產業，因政府的綠色協議而生，可直逼經濟裏佔了壟斷地位的化石能源集團，本身便代表一場產業革命。特別是因化石能源是一整個系列的工業生產和技術的基礎，轉變為清潔能源，便等於把規模龐大的傳統經濟去工業化。與此同時，清潔能源帶來的新產業和新的工業化，涉及的政治經濟社會利益巨大，屬革命性轉變，必然引致政治權力的更替或革命。能源價格是社會經濟價格基礎，清潔能源作為新產業、新技術，初始經濟成本高昂，不單止生產成本，整個能源輸送和轉化系統，要求從新的各個配套方面投資，涉及龐大投資，不是中小企業所能支付，傳統能源的壟斷資本亦介入清潔能源的投資，且佔有優勢。

為了本身的轉型，各種資本借助政治力量滲入清潔能源的範疇，一是獲取政府的補貼；二是希望建立在清潔能源產業裏的市場壟斷，追求暴利。由於涉及的利益巨大，推動綠色能源、綠色經濟的範疇，很快變成國內外資本政治爭奪的場所。

歐洲綠黨的興起，表面上是民眾選擇，背後卻有國內外資本的運作，發展至今天，不僅是傳統勢力與新興進步勢力之爭，實際變成了政治上左中右、各種議題的大混戰。綠色選擇除了堅持有限的清潔能源，由政府補助產業化（以利資本）外，提出的其他政治主張、價值觀念沙石混雜，尤其是極端化之後，變成少數群體的反社會革命鬥爭、反社會經濟的可持續和包容性發展。

西方政府在發展中國家推銷綠色協議，在這些還未工業化的國家推行發達國家的產業、能源模式，實際上是要阻止這些國家的工業化和經濟發展，要求它們依附於西方控制的綠色能源系統，可稱之為能源殖民地化企圖。此所以如西非等國家在對抗新舊殖民主義的同時，反對西方推銷的綠色發展戰略。

事實上，發展中國家要進入綠色經濟階段，有眾多清潔能源選擇可作為過渡，例如天然氣、核能，更為可靠和較低成本來推動當地工業化。但西方國家不贊同，背後根據的不是綠色原則，而是過渡能源的生產企業與國家不是它們的控制範圍。