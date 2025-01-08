最近網傳一段俄羅斯與烏克蘭單兵肉搏的視頻，據稱這段視頻是由一名烏克蘭士兵頭盔拍攝的，地點是頓涅茨克或扎波羅熱戰場。

一名烏克蘭士兵在無人機掩護下，手持步槍掃射一所房屋內的俄軍士兵，遭反擊而受傷，於是烏兵向屋內投擲手榴彈，俄兵衝出房屋並撞向烏兵，烏兵抽出匕首刺傷俄兵，俄兵奪下匕首並猛刺烏兵要害部位數刀，又撕咬該烏兵手指；烏兵最終力竭，要求俄兵「讓我安靜死去吧，你已把我開腸破肚了，讓我喘口氣，這很疼，別碰我，讓我安靜死去吧」。俄兵稱讚烏兵打得很好，於是大概「英雄重英雄」，出現很老套的「感人場面」，烏兵說：「謝謝你，你是世上最好的戰士，比我強。」說罷，烏兵引爆手榴彈自盡。此幕悲壯得讓人淚奔，十分可歌可泣，兩名士兵的言行可謂「一讚泯恩仇」。

這段視頻的真假姑且不論，也並不重要，在這樣一場長達3年的殘酷戰爭中，有這樣真實的視頻很正常，編出這樣的視頻也很正常。不管怎麼說，這樣的場面和士兵對話，倒是頗能代表這場俄烏戰爭已經出現和可能出現的某種結果——俄烏雙方都在拚命，士兵作戰都很英勇，這場戰爭非要拚出個你死我活，雙方都傷亡慘重，烏克蘭處於相當劣勢，被開腸破肚，非常疼，已無多少反抗力量，再打下去會更加痛苦，不如早些死，安靜地死，自戕而死……

俄羅斯和烏克蘭在二戰前後都是蘇聯的一部分，是「打斷骨頭連着筋」的斯拉夫民族兄弟。不管歷史上「兄弟鬩於牆」有多少次，當今之世，反目成仇，戰火廝殺，很大的原因是受到美英等盎格魯撒克遜國家的挑撥、離間，被當棋子替其賣命。再過多少年，人們從「大歷史」觀察，會更看清這場戰爭的民族主義、國家主義的爭奪性質。那時俄羅斯的疆界在哪兒？烏克蘭的疆界在哪兒？北約存在否？美國、英國是個啥樣子？安在哉？