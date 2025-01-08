距離特朗普上任美國總統不足兩星期，現任國務卿布林肯依然馬不停蹄四出外訪，看在旁人眼中，也真夠搞笑的。他本月5日展開任內最後一次外訪，第一站為南韓，接着到日本，最後是法國，行程至明日結束。

他到達首爾後，隨即與代總統崔相穆會面，表示美國全力信任崔相穆的領導，對南韓民主制度的強大有充分信心，又就美韓同盟、美日韓合作、北韓等問題進行協商。然而，目前南韓政局動盪，說是無政府狀態也不誇張，崔相穆根本不夠分量控制大局，執政黨則一直放話要求華府表態支持尹錫悅，惟布林肯此行並無明言。何況一個「行將就木」的國務卿，說話到底還有多少分量？全世界心知肚明。

到訪日本更尷尬，拜登政府剛以國家安全為由，否決日本製鐵收購美國鋼鐵公司，氣得日本直跺腳，日鐵甚至要告美國政府。外務大臣岩屋毅跟布林肯就此交換意見，但都係嗰句：人走茶涼，布氏已失去政治能量。而且華府連盟友收購美企都橫加阻撓，擺明對日本不信任，兩人見面又有甚麼臉色好看？

執筆之時，布林肯只是即將抵達法國，預料都是一些言不及義、就俄烏戰爭等議題大發謬論，了無新意。事實上，馬克龍自身難保，自己也淪為跛腳鴨總統，隨時跟布林肯一樣就快冇得撈。

很明顯，布林肯任內建立的美日韓反華聯盟、跟歐洲援烏抗俄陣線即將瓦解，對此心有不甘，明知時日無多，依然出訪至最後一分一秒，望撈回一點政治資本，好為自己歷史留名。惟眾所周知，特朗普政府跟拜登政府南轅北轍，布林肯非常熱衷的意識形態二元對立，特氏毫無興趣。布林肯說話根本沒有分量，盟友應酬一下便算，誰也不會認真。