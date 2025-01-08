加拿大總理杜魯多剛宣布辭任自由黨黨魁，待推選出新任黨魁及總理，他就會掛冠而去。過去一個月，杜魯多受盡委屈，美國候任總統特朗普三番四次羞辱他。所謂的「三番四次」可不是虛數，而是實數，特朗普最少有三至四次，將對方稱為「加拿大州州長」。

杜魯多是一個完全不懂得外交辭令與外交應對的人，他不是特朗普的對手，再待下去，只會更讓加拿大人蒙羞。去年的年尾，特朗普突然宣布，上任後會對加拿大和墨西哥開徵25%關稅。墨西哥領導人聞訊，只是淡然處之，默默籌備反擊措施。加拿大的杜魯多卻不然，忙不迭趕去美國的海湖莊園求見特朗普。二人見面後，杜魯多又拙於辭令，竟然說美國貿然加稅，會影響加拿大人的生計。

每個國家都有自己的一本帳簿，美國政府債台高築，自顧尚且不暇，加關稅是必由之路，貴國人民的生計是否受影響，與我何干？杜魯多以此說事，明擺着是自取其辱，故特朗普便乘勢而上，說加拿大想長期獲取貿易補貼也不難，只消成為美利堅第51個州便行。自此之後，這位候任白宮主人便緊咬不放，隔三差五便挑起這個話題，叫杜魯多自動降格，接受美國州長的「榮銜」。

面對特朗普的連番挑釁，很多加拿大人都坐不住，有些移民加國的香港人，雖然是女子，也在網上留言說，自己剛在當地的軍隊入伍，必要時會為抗擊美國侵略而出力。偏生杜魯多身為男兒身，更是加國的最高領導人，卻對侵侵一而再的侮辱，表現得噤若寒蟬，加國人的尊嚴與面子，都給這個窩囊的總理丟盡了。我勸加拿大人嘛，必須趕快選個硬漢當總理，要知道特朗普此人，是杮子挑軟的吃。