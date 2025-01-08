日前講到，美國候任總統特朗普的親信、Tesla老闆馬斯克公然干預外國內政，先後力撐英國與德國的極右政團。最新是馬斯克嫌英國改革黨黨魁法拉杰不夠右，包括拒絕支持他對釋放當地極右種族主義分子羅賓遜的主張，因而公開呼籲該黨更換領袖。之後又輪到特朗普接力，在海湖莊園住所會見了意大利女總理梅洛妮，並盛讚這位現時唯一的歐洲大國右翼政府領袖是一位了不起的女性，「真的席捲了歐洲」。

事實上，右翼勢力席捲歐洲的日子似乎真的指日可待，此前的奧地利和荷蘭大選都是由極右政黨取得最多議席，預計下月的德國大選都會出現類似賽果。當中法國的中間派及左翼政黨，為了阻撓右翼勢力贏得國會選舉，在第二輪投票前急急合組聯盟進行配票，結果導致現在的左中右三分天下局面。在左派與中間派缺乏互信和在政策上的合作基礎下，法國總理換了一個又一個，政府運作舉步維艱。

即使右派在選舉中得勝，亦不等於可以成功執政，因為除了英國，大部分歐洲國家都是奉行比例代表制，在大多數情況下都不會有單一政黨取得過半數國會議席，必須與其他政團組成聯合內閣。當中奧地利和荷蘭的極右政黨都遭到國內左翼或中間派政團杯葛，拒絕與其合組新政府。

不過，在去年9月奧地利大選中取得第二多議席的中間派人民黨，經過3個多月的努力，仍無法與左翼的社會民主黨及綠黨等就聯合執政達成共識，日前宣布將組閣權交還總統範德貝倫。左派出身的範德貝倫即使百般不情願，亦只好授權擁有最多議席的極右自由黨籌組內閣。而人民黨的態度亦已明顯軟化，表明願意參與自由黨的組閣磋商。可見形勢比人強，右翼興起不可擋。