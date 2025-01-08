古希臘哲學家柏拉圖於《理想國》有句名言：「公正即強者的利益，此原則放之四海而皆準。」老朽認為，一個有錢有權者，必不會放棄「造勢」，此原則亦放之四海而皆準。眼前一個最佳的實例，莫過於美國候任總統特朗普的關鍵顧問、全球首富馬斯克。

馬斯克已不甘於只做世界首富，再多的錢已不能挑起他「活着的意義」，每天多一二百個億、甚至千億元，也不及挑起世界話題過癮，有錢有權，自然更要有勢，如果冇，就要「造勢」，哪怕有理還是無理，總之我講嘢，大家要聽！德國將於下月舉行大選，馬斯克最近卻多次表態支持德國極右翼「另類選擇黨」，又嘲諷現任總理紹爾茨是「傻瓜」，總統斯泰因邁爾係「不民主的暴君」，有關言論被德國政府批評係干預大選。紹爾茨只能無奈地強調「面對人身攻擊時要保持冷靜」，並自我解嘲說找到應對的方法，就是「不要餵養巨魔」。

馬斯克這「巨魔」已經有毛有翼，根本不再需要「餵養」，佢焫完紹爾茨，火頭又伸向極右翼的英國改革黨黨魁法拉杰，在旗下社交平台發文指對方無能力做黨魁，促該黨更換領袖。事實上，英國工黨自去年7月上台以來，馬斯克就一直攻擊工黨和身兼英國首相的黨魁施紀賢。馬斯克曾經大力讚揚法拉杰，也就難怪在他發文批評前數小時，法拉杰還在受訪時形容馬斯克為「朋友」！哈哈哈，有錢有權的世界首富「造勢」，就係要你估佢唔到！

觀乎美國開國二百多年來，富商如洛克菲勒、卡內基，到近代的「股神」巴菲特，對總統頂多只有間接影響力，哪有像馬斯克如此登堂入室，勢傾朝野？「不要餵養巨魔」，紹爾茨一廂情願而已。