中國人常被認為禁忌多多，想不到美利堅洋人亦不遑多讓，將於本月20日宣誓就任美國總統的特朗普，近日心火很盛，因為他想威盡全球的「登基」日子，撞正前總統卡特離世、全美須按傳統下半旗30天致哀。特朗普連日開腔鬧爆拜登及民主黨政府「玩嘢」，只是，他的心情連死忠者也不大捧場，反而更關心他是否會履行諾言，一上任便特赦4年前的1月6日，聽信其號召闖進國會、被判暴動等罪的約千名支持者。這一役，可能是特朗普的致命功課。

特朗普近日多次透過社交平台，指美國人看到新政府就任都很高興，但很快到來的就職禮，卻要在下半旗的情況下舉行，他直言「美國人會很不高興」，真的嗎？他號召了多日，坊間的反應卻麻麻，畢竟，前總統離世，全美政府機關下半旗致哀30天的傳統，早於1954年已經實施，卡特在上月離世後，白宮於12月29日宣布全美下半旗，按理有關命令須延續至1月28日，剛好跨過特朗普就任的1月20日。就因為一切合理合法，白宮很快便堅定回覆，拜登不會考慮撤銷下半旗的命令。

施壓不成的特朗普更氣了，在社交平台再放狠話，藉故痛批民主黨人：「瞧瞧他們過去4年對我們曾經偉大的美國做了甚麼？完全一團糟！」說到底，特朗普在乎的是「不吉利」，下半旗「賀」就職，儼然是他心中的一根大刺。

讓特朗普更不高興的是，這次發動民意的效果不佳，很多美國人一點兒也不關心是否下半旗，反而爭相討論4年前闖進國會的1,500多名暴徒的下場。因為特朗普說過，他就任總統的「第一天」，便會赦免4年前國會山莊事件的人士，他說的是其死忠者衝進國會山莊搗亂、導致美國民主大笑話的犯罪者。當時有大批違法者被捕，1,500多人被起訴，超過650人被判入獄幾天至22年的懲處。特朗普向其支持者談及事件時，一再表示有關人士不應遭此待遇。

對於特朗普企圖動用總統無上權限，公然無視法紀的預告行動，美國司法界十分不滿，有即將退休的檢察官便無懼批評，指當日暴亂導致多人死傷，僅是警察便有約140人遭襲擊及執法時受傷，並痛心地質疑「這可能是美國歷史上，最大規模的單日執法與大規模襲警事件」，強烈反對如此大罪竟獲特赦。持相同意見的還有整個民主黨，他們認為法紀必須彰顯，總統不可濫權。

總之，特朗普在乎的，特朗普的支持者一點也不在乎；反而支持者在乎的，卻是要驗證特朗普是人是鬼的大關。可是，1月6日這個關鍵日子剛過去，特朗普低調得很，一副側側膊的樣子，支持者對其冷處理當然不快，但現在仍要靜觀後效，無論特朗普兌不兌現這張支票，都是他重回白宮後的頭痛事。