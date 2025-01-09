正論：鼓勵篤灰文化　細思實在可悲

醞釀多時的「舉報濫用公屋獎」終於上路，下周三實施，成功舉報者最多可獲3,000元現金獎賞。無可否認，現屆政府一改過去懶散作風，加強打擊濫用公屋，取得一定成效，如今再施以現金誘惑，或可有助搵出隱蔽個案。但正如錢幣有正反兩面，港府不斷鼓勵篤灰，勢令整個社會人與人之間的猜疑大增，何況要靠篤灰來維持制度，想一想也覺可悲。

房委會昨日公布，舉凡年滿16歲的市民，可透過電話或電郵等實名舉報濫用公屋，並須會面提供確切資料。如證實個案屬濫用，成功向相關住戶發出遷出通知書，舉報人有機會獲得現金獎勵及感謝狀。當局又指，每宗可獲獎勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜或有爭辯的個案，「評審委員會」將由首長級人員擔任主席並作出最終決定。

公屋濫用情況存在已久，根源之一是房署懶於巡查，對富戶採取寬鬆措施，踢一踢都不願動一動。例如住戶住滿10年才需再申報入息及資產，即使瞞報觸犯《房屋條例》，不少個案都獲法庭輕判或緩刑了事，阻嚇力非常有限。由於沒有太多法律後果，長久下來，無異於鼓勵富戶霸佔公屋資源。然而，年前一宗可怕的名媛被肢解案，被捕疑兇既佔有公屋單位，又購買居屋單位，名下更擁有豪宅單位。案件非常轟動，同時令房署疏於監管的陋習暴露無遺，社會要求加強審查之聲不絕於耳。與此同時，公屋輪候冊大排長龍，現屆政府揚言要縮短上樓時間，收回濫用公屋單位，遂成為增加供應的方法之一。

房署近年推出多項措施打擊濫用公屋，包括前年10月起收緊公屋富戶政策，公屋住戶由入住公屋開始，每兩年須向房委會申報是否擁有香港住宅物業及常住該公屋單位；需要遷出的公屋富戶，住戶暫准居住證由12個月收緊至4個月等。去年房署亦先後兩輪要求住滿一定年期的公屋住戶申報資產；強調在2022/23至2023/24年度，已有約5,000個單位被收回。

既然收回公屋單位數量大增，證明只要精神不滑坡，現行制度已能有效減少濫用個案。事實上，當局一直有提供渠道讓人舉報濫用公屋，是否需要用到「派錢」增加誘因，不能不令人懷疑。毫無疑問，有錢使得鬼推磨，但近年港府事無大小均鼓勵篤灰，已成市民普遍觀感。國安案件事關國家安全，設立舉報熱線及獎金制度無可厚非，但自設立篤灰制度以來，當局收到逾40萬條舉報訊息，當中絕大部分為誤報和錯報，甚至是意圖浪費執法人員精力的惡作劇。如今篤灰制度推而廣之，連基層公屋居民也獲鼓勵互篤，鄰舍關係會否惡化，甚至衍生報復行為，想也想得到。

再說，在一個法治社會，守法是每個市民應盡的責任，而執法則是執法部門及人員的責任。如果法治制度完善，行之有效，是否需要煞有介事用錢收買市民互相舉報？有人慨嘆，「不到香港，不知文革仍在搞」，信焉！