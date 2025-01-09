產評：經濟轉型陷失序　港財赤作繭自縛

一個國際都會要與時並進，適時推動產業轉型以保持競爭力，是理所當然的事。不過，一個負責任的政府得確保轉型過程有序，經濟維持穩定、可持續發展，才能固舊立新。觀香港這些年老是說搞創新產業，但任由傳統地產業低迷，其他行業又備受內外因素衝擊，無一瓣能擔大旗。庫房收入缺口大，但開支有增無減，港府連年錄千億元財赤，財政儲備規模每況愈下，足見經濟轉型已陷失序。若不設法盡快在穩定核心產業表現方面取得實效，香港只怕難逃一劫。

過去傳統地產業及金融業是香港兩大經濟支柱，出口及旅遊零售也持續帶來可觀的產值貢獻。可中美博弈加上中國經濟增長放緩，香港的金融及出口業都備受外部因素影響。至於旅遊零售，礙於港元在聯匯制度下隨美元偏強，港人消費外流，內地旅客消費降級，以及疫情後網購更盛行，多重打擊下至今仍在掙扎當中。

在這情況下，一個穩定的資產價格，對於穩住大局、支持政府收入至關重要。偏偏港府太遲才為樓市全面撤辣，樓市短暫回光返照後便繼續調整。地產一脈拖累百業景氣，香港整體經濟遲遲未復舊觀，資產價格下跌，對外資吸引力自然失色；港人資產價格縮水，也不利消費和投資意欲，港府要催谷經濟，就如逆水行舟。

誠如港府官員所指，政府財政不應依賴土地收入，這同時說出港府無法有序平衡收支的後果嚴重。新產業起步初期只有燒錢，同時地價及樓價持續尋底，打擊投資與消費，政府的財政收入斷纜，支持新投資自然變得吃力，連年千億元財赤正是港府產業政策失誤所招致。

樓市發展離不開供求，如今新樓庫存不斷累積，地價未止跌。企業與用家信心不足，樓價更平都無法燃點投資意欲。樓市不濟不但會影響港府恒常收入，私營房屋投資收縮，亦不利實現長遠房屋供應目標，放手讓樓價大跌的始作俑者，是否在幫香港「倒米」？

在新經濟時代下，投資創科產業是大勢所趨，香港不但要持續投入，還要作好戰略部署，從人力、技術、基建、資金等方面作好資源配套，全速推進發展，惟這任務需有穩定的經濟增長和雄厚的財政實力作支持。年年預算、年年失算，港府的理財能力不濟已是路人皆見的事實。庫房長期莫財，吹噓志向有多高多大，作事只能如水中撈月，哪會有好結果？

觀目前庫房情況，開源比節流更重要。不過，在錯綜複雜的大環境下，港府似乎也意識到開源困難，開始從節流着手。問題是市場信心低迷，若政府再帶頭降薪減福利，豈不是為淡市多補一腳，苦陷「愈做愈縮」的惡性循環？更令人擔心是，穩健理財是支持港元穩定的重要基礎，此基一失，後患無窮。

風雨飄搖，自求多福！港人及港企得未雨綢繆，為資產組合的匯率風險做好多元管理，免得香港金融市場受「特（朗普）旋風」吹襲，身家變相被掠奪兼冇仇報，到時怪政府也於事無補。