金磚國家組織的作用大於上海合作組織，後者是中國與俄羅斯為主，即使加上伊朗、印度、巴基斯坦，並沒有多元化，反而因印巴矛盾帶入上合組織，且有中印的猜忌，俄羅斯未能使中印通過與俄的共同關係轉變。伊朗深受西方制裁，也因政治與宗教因素，與不少國家難以合作。而中俄為主，容易使一些與西方友好國家不敢加入，更重要的是，上合組織一開始便是地緣政治的組合，集中於中亞，使區域外國家卻步。

金磚國家組織從開始便是以經濟為主，不涉政治，也跨越大洲，全球化取向。中俄雖然是主角，印度、南非、巴西同屬發起者，中俄因素因而減少。金磚國家組織的聲勢大於上合組織，去年金磚國家由5國擴至9國，沙特阿拉伯臨陣退縮，但今年1月伊始印尼補上，還是10個成員國，再加上多個夥伴國，總人口佔全球一半，GDP佔全球40%，出口規模亦超過50%，形成全球最大的經濟國家集團，超越G7的發達國家組織，且還有不少國家正申請加入。其中眾多新興大國，經濟均急速發展，將會在許多方面超越美國為首的發達國家組織，包括經濟合作與發展組織（OECD）。

表面上，金磚國家組織的擴展，正代表發達國家以外的世界之發展，本來由G7擴大至G20是發達國家擴展的企圖，但G20還是發達國家主導，無法與G7競爭，中俄等與美國抗衡的國家被排斥，因而G20起不了G7招納發展中大國的政治作用。金磚國家組織的崛起，有中俄之力，卻可號召集合美國等西方排斥的新興國家，形成與G7的抗衡。又因面向發展中國家，大有進一步擴張的餘地。相反，由於美國霸權，西方的殖民主義歷史，G7未能擴展，反倒被金磚國家組織從經濟和政治迫壓。相對於冷戰或新冷戰，這樣的世界分立抗衡，更會成為歷史轉變的主力，更符合廣大世界人民的要求，不會變成意識形態和大國利益犧牲者。

不過，沙特的退出，反映美國的介入阻撓，今後美國與金磚國家組織的爭奪會更嚴重。美國用戰爭、顏色革命等手段顛覆的國家，都會趨向於金磚國家組織；不少國家為了自保，免卻受美國霸權攻擊，也會趨向於加入，這將使金磚國家組織迅速壯大，並會在與美西方交往抗衡中，更趨政治化和制度組織化，超越現時的鬆散關係。這會是今後世界變化的一條主線。