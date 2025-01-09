美國拜登政府僅剩不足兩星期任期，仍不忘打壓中國科技企業，這次更是亂點鴛鴦譜，由五角大樓出手，將一批與軍工毫無關係的中國科企列入「軍工企業黑名單」，說明黔驢技窮。至此，單是被五角大樓列入黑名單的中國科企就將近140家，幾乎涵蓋所有科技領域的龍頭企業，阻止中國科技發展的險惡用心昭然若揭。甚麼「國家安全」、「軍事威脅」，不過是老美用來遮掩自己心虛的藉口罷了。

無可否認，美國的打壓無疑會對相關企業帶來負面影響，也會對金融市場造成一時波動，但老美若以為這樣就可以扼殺中國科技企業，阻止中國繼續發展，顯然是打錯算盤了。經過這些年的較量，中方早已處變不驚，美方的制裁不僅作用在遞減，而且屢遭反制，到頭來受傷最重的還是自己。畢竟今時不同往日，中國反制手段多的是，你做初一，我做十五，絕不會再慣着老美。

君不見，隨着中國加強出口管制，鎵、鍺、銻等關鍵礦產在國際市場的價格持續上漲，有的更創下歷史新高，而且有錢也未必買得到。外媒承認中國的出口管制措施已對西方企業造成嚴重衝擊，美國軍工企業受到影響最大，因為這些礦產正是製造現代武器必不可少的材料。對此，老美故作鎮定，聲稱正積極尋找替代貨源。其實，別說替代貨源不容易找，即使找得到，價格也必定非常昂貴，勢必大幅增加武器製造成本。雖說美國軍費預算不斷膨脹，但也經不起如此消耗。

事實證明，美國所有制裁措施都是搬石砸腳，無阻中國發展，反而傷害自己。中國也正是因為屢遭「卡脖子」，才下定決心走自主研發的道路，經過多年來的默默耕耘，已取得顯著成果。例如華為，並沒有因為美國極限打壓而倒下，反而愈戰愈勇，最近更重奪中國智能手機市場銷量冠軍。同樣道理，這次美國國防部將騰訊等科技龍頭列入軍工黑名單，只會促使相關企業自立自強，走出一條全新道路。

說到底，中國擁有龐大市場，更有完整產業鏈，中國企業即使失去美國市場，照樣可以生存。相反，美國企業一旦失去中國市場和供應鏈，日子絕對不會好過。特斯拉老闆馬斯克如此重視中國市場，就是這個道理。華府政客昧於形勢，至今還妄圖以一紙黑名單阻止中國科技發展，不僅無知，而且無聊。