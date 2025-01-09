澳門年年向市民豪派一萬元，早已令港人眼紅，如今內地亦有現兜兜補貼壯舉，同樣叫港人恨得牙癢癢。國家財政部公布，為擴大內需，加大消費品以舊換新力度，由2024年的8類家電產品以舊換新補貼，增至2025年的12類，單件最高可享受銷售價格20%補貼。此外，每位消費者購買空調產品最多補貼由1件增到3件，每件補貼不超過2,000元人民幣。至於購買6,000元以下的手機、平板電腦、智慧手錶等，亦可享15%補貼，上限500元。

當局表示，去年補貼汰舊換新取得正面效果，2024年汽車銷售量達到9,200億元，而家電銷售量則達到2,400億元。由此可見，內地振興經濟不是用口說的，而是真金白銀有實際支持。不難想像，今個新春消費市道勢必熱火朝天。

反觀香港，消費市道死氣沉沉，零售業總銷貨價值連跌9個月，港府望天打卦，一籌莫展。雪上加霜的是，羅兵咸永道估計，港府今個財政年度將錄得948億元赤字，財政儲備將下降至6,398億元，相當於約10個月的政府開支，創有紀錄以來新低。

很明顯，財赤即使不達千億，亦接近千億，兩者根本沒有分別。高官一方面強調要開源節流，另一方面毫無作為，講咗當做咗，甚至開設更多職位疊床架屋。君不見，房委會即將實施「舉報濫用公屋獎」，最高獎勵達到3,000元現金，並由首長級人員擔任主席的「評審委員會」審核。派錢鼓勵篤灰不特止，又因此設立「評審委員會」，簡直多此一舉，不知又會耗費多少公帑？

其實，濫用公屋一直有舉報渠道，是否需要用錢搞得人人互相猜忌？倒不如重派消費券，真正振興經濟，皆大歡喜！