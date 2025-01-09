美國候任總統特朗普日前在海湖莊園舉行記者會，不斷口出狂言，包括不排除會透過軍事行動「收回」巴拿馬運河和「併購」格陵蘭、繼續稱呼加拿大為美國「第51個州」、聲言會將墨西哥灣易名「美國灣」、要求各個北約成員國將軍費開支提高至GDP的5%，以及表明在上任後首日推翻拜登政府剛頒下的海上鑽探石油禁令。

特朗普又揚言，倘若丹麥、加拿大及墨西哥等國家拒絕其要求，會對有關國家的進口貨品加徵關稅。不過，他未有再提在競選時表示，會向全球所有國家的進口貨徵收10至20%關稅的建議。

早前有美國傳媒引述多名消息人士報道，指特朗普的經濟團隊計劃將「無差別關稅」收窄為只針對「關鍵進口商品」，即是會對美國國家或經濟安全至關重要的特定產業，例如國防相關工業、鋼鐵等金屬材料、關鍵醫療用品，以及電池、稀土和太陽能板等能源生產設備。有關名單不見了最受中國和歐洲市場關注的汽車、農產品及衣履等一般生活用品。消息刺激歐洲和亞洲多區股市一度急升，美元匯價下跌及離岸人民幣反彈。特朗普其後於社交平台指稱有關報道是「假新聞」，但未有再進一步澄清「無差別關稅」政策是否仍然存在。

美國財長耶倫及多位企業家、經濟學家都警告過，無差別關稅會導致通脹、利率和美元匯價一同上升，並引發人民幣及其他外國貨幣爭相貶值，最終受害的是美國消費者、企業、工人和貨品出口。特朗普的經濟團隊有很多出色的生意人和專家，企圖對特氏的瘋狂主張加以修正並不出奇。特氏雖是狂人，但不是傻人，很明顯他只當關稅是一種威脅、恐嚇別國的工具，取代拜登政府的制裁手段。