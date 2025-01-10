娛圈單打：港產片固然老化　荷里活不遑多讓

香港電影金像獎第一輪投票現正展開，於是大家見到不少奇景，例如億元票房猛片《九龍城寨之圍城》，「龍捲風」古天樂退居男配，電影公司提名林峯角逐影帝；《盜月者》就仲誇張，索性將MIRROR 12子齊齊報名競逐最佳男主角，一於有殺錯、冇放過！

嗱，家陣仲係投票時期，諒你MIRROR就算有追星局長撐腰，也不可能12子齊齊獲得提名，否則盞笑大人個口。至於林峯，其實都成45歲，影壇可能仍算初哥，但在電視圈早就經驗老到。外界形容古仔退居二線成全林峯，係對港產片傳承嘅表現。本欄只覺得，傳承就談唔上，交棒都係古老闆本分啫。

再睇吓其他報名角逐影帝者，名字皆耳熟能詳，例如劉青雲、吳鎮宇、郭富城，甚至成龍都赫然在內。個個五六七十路，想唔嘆句港產片老化都唔得！

當然啦，老化點止港產片，就算係荷里活，孭到飛嘅，咪又係來來去去嗰幾個名字！好似靚佬湯咁，年過六旬，仲不停翻炒自己廿零歲嘅成名作。除咗《壯志凌雲》續集全球票房大收，佢嘅《職業特工隊》系列更係長拍長有。觀眾由當年嘅小學雞，睇到家陣仔大女大，佢老哥依然打不死，問你服未。

咁仲唔止，靚佬湯食髓知味，被爆計劃開拍1990年代表作《雷霆壯志》續集。當年佢因為該片溝掂前妻妮歌潔曼，想不到事隔三十幾年，佢仲想學人做賽車手，都可謂老當益壯！嗱，睇到中外兩個荷里活都係老人當道，搵個似樣啲又有叫座力嘅後生仔都冇，影視潮流落在南韓同中國內地，真係不足為奇了。