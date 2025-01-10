正論：建造業陷冰河期　拖糧清盤陸續來

年關難過，百業難捱，當中建造業更是陷入冰河期。近日多個地盤相繼爆出拖糧醜聞，多家老牌建築公司亦驚傳財困。承建多項政府工程的保華建業集團，早前捲入拖欠工程費和工人薪金糾紛，日前再發出兩封內部通告，承認未能解決現金流問題，12月薪金將延遲發放。不得不嘆句：歲晚被拖糧，工人淚兩行！

通告表示，保華嘗試盡最大努力解決現金流問題，亦與潛在投資者磋商，但成效未如理想，故12月薪金支付稍有延誤，望於日內分批發放，又指正為受影響員工尋找新僱主提供新聘用合約。對此，香港建造業總工會表示已知悉事件，形容上述情況違法，但部分工友已陸續收到薪金，「無工人話要告公司，都係等出糧」。工會又稱，曾有公司有意充當「白武士」與保華磋商接手，但由於欠債太多，最終無法達成共識。

事實上，保華財困並非新聞，上月西摩道重建地盤二判指保華拖欠160萬元工程費，工人曾拉橫額上辦公室追討；此外，旗下建築有限公司因拖延找數，去年更遭建材供應商入稟申請清盤。至於房協去年底亦與保華協商更換總承建商。由此可見，財困已非今日的事，現在連公司都發通告明言拖糧，說是窮途末路也不誇張。更須指出，財困的建築公司不止一家，去年3月，老牌承建商馮祥記自行宣布進入清盤程序，原本進行中的9個私人發展項目均現拖糧或不找數情況，累積金額超過1.5億元。還有，牽涉多宗工業意外的精進建築，日前被一間電器工程公司入稟高院申請清盤，排期今年3月開庭。

建築公司如骨牌接連倒下，情況在香港非常罕見，證明建造業進入了前所未有的艱難時期。最慘情當然是一班「有汗出，冇糧出」的工人，年近歲晚卻無錢過年，家中有老有嫩，個個嗷嗷待哺，真是情何以堪？工會說沒有工人控告公司，皆因大家都心知肚明，一拍兩散更不可能討回欠薪。

都說經濟結構環環相扣，目前香港經濟不景，百業蕭條，發展商不願大手筆投地建屋，不僅政府賣地流標連連，地盤開工量更是跌跌不休。建造業界指出，現時的工程都是兩年前的標，最遲今年下半年便會起貨，屆時工人失業率勢必攀升。

更關鍵一點是銀行落雨收遮，對建築公司的融資審批大幅收緊，有些信譽不太好的公司，接獲新工程後向銀行融資，被銀行要求大幅提高保證金，有個別公司的保證金由15%增至100%。儘管銀行公會早前聯同金管局成立「中小企融資專責小組」，承諾加快通知按揭審批結果，又在發展局牽頭下，與建造業議會超過20名代表會面，惟隨着拖糧、清盤事件井噴式爆發，證明一切都是有姿勢無實際。

即使北部都會區大興土木，政府工程為數不少，但保華也是承接政府工程為主，卻依然左支右絀，反映單靠政府不足以支撐整個業界發展。低處未算低，今個蛇年，預料建造業更加慘淡。