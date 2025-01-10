產評：物價平穩惠民生　華振內需分秒爭

中國持續低通脹，一方面可說是需求不振，另方面亦可說是物價維持穩定低企，生活成本相宜，保障基本生活。身處新經濟的年度，互聯網、電動化、數碼化、智能化興起，技術上的重大突破有助降低生產成本，壓低通脹，故不能以過去的一套認定中國低通脹意味經濟衰退會來臨，反而應多側重分析，在外部形勢充滿不明朗，而內部又受制於房地產危機，穩定的物價水平，對於維持社會穩定，保經濟、惠民生，不全然是壞事，而通脹低企也不等於通縮來臨。

通脹反映物價表現，被視為衡量經濟景氣其中一項重要指標，皆因若物價持續上升，打擊居民購買力，也預示須上調利率來壓抑物價升勢，變相令利息成本趨升，不利投資與消費。另方面，通縮被視為需求疲弱，儲蓄率增加，消費者信心下降，預示經濟增速放緩，過去日本的迷失30年，就成為通縮下經濟長期衰落的重要案例。

可見通脹又煩，通縮又煩，反正物價太熾熱或太低迷，各走極端，都不是好事。不過，若物價穩定，具可預示性，有利投資者和消費者進行投資與消費預算，適應新常態，則不一定等於危機來臨。

近年中國物價低企，換來步向通縮，甚至步日本經濟迷失30年後塵的憂慮，畢竟商品價格持續下跌，不利企業盈利，從而導致收入和就業減少，企業與居民因而延後或減少開支，並對經濟造成惡性循環，甚或引爆債務危機，引發金融系統性風險。不過，中國持續推出刺激措施支持消費，並積極疏導地方債務及內房債務危機，理論上有條件維持物價穩定在低水平，而不會陷入通縮漩渦。

之所以不用過慮，皆因當前全球沒有一個大型經濟體能有中國這樣的高速物流網、數碼化及電子化的生活和營商環境，技術進步和廣泛應用，不但令營商模式多元化，也減低產品價格和生產成本，並反映在物價上。再者，大國博弈下，全球競爭加劇、貿易政策變化，信心不足影響需求放緩等綜合因素，也一定程度降低了進口商品的價格，故物價低企，也不一定全然由需求影響。

最重要是中國的體制支持政策精準到位保住需求，建立物價長期穩定的市場預期，居民可享受較低物價，理論上購買力增加，可用相同的錢買到更多，而過去中國的出口能保持一定水平，皆因企業降低成本增加出口競爭力。

無可否認，依上世紀的經濟發展，通縮比通脹的負面影響往往來得更嚴重，目前通縮風險亦已被視為中國經濟的潛在風險因素之一。不過，去年9月一系列強刺激措施，加上農曆新年前官方擲810億元人民幣作消費補貼，料有助穩定需求。

餘下的時間能保持物價穩定，又或略有反彈，要視乎需求。若深信當局的調控政策能實現「穩股穩樓」的目標，理論上資產價格止跌回穩有利經濟活動轉趨活躍，從而帶動需求，令物價回升。當然能否順利見到這一幕，還得看新上台的美國特朗普政府如何出棋！