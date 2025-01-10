本以為特朗普只是返回重商主義，用船堅炮利迫使別國開放市場，美國則以高關稅限制進口，一如18、19世紀以至20世紀初，歐美列強壓迫亞洲各國。可是，特朗普代表的是21世紀的美國，霸權與經濟走下坡，不如重商主義時歐美崛起之勢，單只貿易支撐不起美國步向衰落的霸權與經濟。

特朗普第二個總統任期的政策，便不再是效果不明顯的關稅戰、貿易戰，而是要求佔據別國土地，一是格陵蘭和巴拿馬運河，特氏聲稱是基於美國的經濟安全。格陵蘭是礦產資源豐富和防衞的戰略要地，巴拿馬運河是美國東西岸以至大西洋與太平洋的經濟連接，特氏說不排除動用軍事力量把二者控制。二是加拿大，特朗普要用經濟力量將之置於美國利益之下，或許未必如他早前所說，作為美國的第51個州，但必然是作為美國經濟的殖民地。

兩者都罔顧丹麥、巴拿馬、加拿大3個國家的主權，不排除用軍事力量來控制，便是可以軍事侵略，有如19世紀歐美列強進佔中國或其他國家的土地，或是直接殖民，或是如中國的半殖民地式的租界和眾多不平等條約。當年還要用條約來假惺惺地表達兩國談判，特朗普的主張卻是公然的掠奪，赤裸裸的帝國主義行徑。

特朗普之前，美國侵略別國都是師出有名，即使用假的證據、偽善的理由。但特朗普明目張膽地公然提出掠奪，是美國倒退到強盜或海盜時代，自由民主、平等公義等普世價值由歐洲文明而來的，便被野蠻的殖民者的強盜道理所替代。美國由霸主變為強盜，國際再無道德公義和秩序，這便是特朗普代表美國的革命（不是改革了）的性質，天下由此大亂，由治入亂，成戰國時代，且沒有中國先秦時代戰國的文明和智慧。

特朗普的狂妄，可能部分由以色列在中東的攻勢啟發。大以色列與大美國帝國，只是大美國實際比前縮小了，從全球霸權倒退，回到門羅主義，甚至是北美洲小門羅主義，只能把加拿大與墨西哥歸入，加以格陵蘭的掩護。這可說是縮短戰線，如歐盟一些人說歐美是花園，其餘是荒野，可供打獵、掠奪，不惜任意破壞。特朗普要守的只是北美，可能意味他不介意北美以外的戰亂，這也有點猶太復國主義者的政治傾向。

美國、西方與世界會容許特朗普的帝國主義和未來世界的模式嗎？