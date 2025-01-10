特朗普第一次公開將加拿大稱為「美國第51州」時，大家以為只是信口胡謅，權當笑話，沒想到他確實有此企圖，並非開玩笑。而且不只想侵吞加拿大，還想將巴拿馬運河和格陵蘭佔為己有，並將墨西哥灣改為「美國灣」，甚至威脅不排除使用武力，可見其野心不斷膨脹，已不滿足於「美國優先」，也不止於孤立主義，而是要搞擴張主義，要顛覆傳統的世界秩序。

面對特朗普赤裸裸的威脅，相關國家有何反應？丹麥首相弗雷澤里克森稱，美國是丹麥最重要和最親密盟友，不相信會動用軍事或經濟手段控制格陵蘭。加拿大總理杜魯多則稱，加拿大不可能成為美國一部分，但同時強調兩國間的安全與貿易關係密切。反而小國巴拿馬總統穆利諾似乎更硬氣，強調巴拿馬運河只屬於巴拿馬人，永遠不會改變。

所以說，作為美國的盟友實在可悲，眼看就要被吞併，連國家主權也保不住了，丹麥和加拿大還在強調與美國的親密關係，可謂咄咄怪事。親密關係有甚麼用？還不是任人欺侮，唾面自乾。杜魯多最丟人現眼，這麼多年來對美國俯首帖耳，唯命是從，不惜充當反中反俄打手，結果卻落得如此下場，除了一再遭到羞辱，連「加拿大州長」也做不成了。堂堂一國領導人窩囊到這種地步，既是加拿大的悲哀，也是西方民主的笑話。西方民主不是選賢與能，而是選愚與廢。

也正是因為西方充斥杜魯多這種無能政客，特朗普才會如此肆無忌憚，其胃口愈來愈大，不僅要將整個美洲納入囊中，還瞄準整個西方世界，所以下個目標必定是歐洲。狂人近日再次要求北約成員國將軍費開支增至GDP的5%，這豈止是飛擒大咬，簡直是敲詐勒索。歐洲國家普遍債務纍纍，經濟低迷，民生凋敝，若再大幅提升軍費，日子還怎麼過？歐洲政客甘願被美國利用，並不表示歐洲民眾都願意任人宰割。

難將一人手，掩得天下目。特朗普口沒遮攔，放言高論，也許自鳴得意，殊不知物極必反，其瘋狂言論只會弄巧成拙，不但無法實現，反而引起各國警惕。畢竟絕大多數國家堅持國家主權和尊嚴，不容他國染指。美國也許可以通過武力侵佔別國領土，卻無法征服人心，到頭來勢必成為全球公敵。「國雖大，好戰必亡」，特朗普是否明白這個道理？