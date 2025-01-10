特朗普多次催促加拿大加入美國成為第51個州，又公然稱呼杜魯多為「加拿大州長」。人們最初以為這是他口沒遮攔、睚眥必報的表現（皆因杜魯多曾在北約峰會晚宴私下恥笑特朗普，因而被特朗普斥為雙面人）。但從特朗普不僅多次要求加國納入美國版圖，而且有意動武吞併格陵蘭和巴拿馬運河，當知他絕對是認真的。

他日前在海湖莊園舉行就任前記者會，表明要用經濟脅迫手段讓加拿大成為美國第51個州；又不排除以軍事行動佔領巴拿馬運河和格陵蘭，而且要把墨西哥灣改名「美國灣」，在在顯示其「大美國」雄心。特朗普心水非常清，面對丹麥、巴拿馬等小國，軍事脅迫足矣。加拿大國土面積遼闊，又是最大貿易夥伴，不用動刀動槍，用經濟大棒也能壓倒加國。

事實上，面對最大競爭對手中國崛起，地大物博人稠，美國由製造業到科技業再到軍事力量，愈來愈力不從心；即使是印度，也成為第一人口大國，美國沒落迫在眉睫。特朗普要保持美國第一、美國優先，壯大國家實力刻不容緩。要是其吞併企圖得逞，美國便可確保世界第一強國地位，在經貿、天然資源、物流運輸、軍事戰略等各方面都佔有絕對優勢。

其子唐納德近日到訪格陵蘭，美其名曰旅遊觀光，惟格陵蘭總理適時再度表明獨立意願，當中有沒有貓膩，不妨自行判斷。

然而，特朗普如此野蠻的言論，對別國主權毫不尊重，加拿大、丹麥甚至是G7及北約成員國，居然沒有一個西方國家發聲抨擊，個個噤若寒蟬，西方之雙重標準，由此又可見一斑。從頭到尾，美國就是帝國主義、殖民主義的國家，大部分土地都是用武力或金錢強搶得來，民主、人權、公平、正義？傻仔才信！