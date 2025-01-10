美國候任總統特朗普的作風始終如一，不停要製造新聞，近日又爆出驚人語，說不排除會用經濟甚至軍事手段，奪取格陵蘭和巴拿馬運河的控制權。若然當真如是，他不就成了另一個希特拉？這則消息當然夠震撼力，侵侵也就得其所哉，又一次成為新聞的頭條人物。

美利堅合該走背運，選出特朗普再次當總統，他口中所講的事，要是付諸實踐，固然會使世界大亂，就算是光說不練，對美國形象以至和友邦的關係，也會造成永久性的傷害。特朗普不是普通的美國人，他的身份是候任總統，堂堂白宮主人公然說要侵奪別國領土的控制權，更多番表示想將加拿大併入美國，即使最後不能成事，也會在歷史上留下永久的印記。加拿大、丹麥、巴拿馬人都會感到深受侮辱，今後更會跟美國生起嫌隙，不可能再像以往般信任美國人和美國政府了。

美國號稱世界警察，為了保持這個形象，美國人耗盡金錢、心力，更是花費了近百年的時間，但時至今日，都給特朗普一下子摧毀了。這個超級大國，如今由世界警察，一變而為世界強盜，加拿大、丹麥、巴拿馬人固然感到心寒，正所謂唇亡齒寒，其他國家甚至是盟友們，也會對華盛頓政府心生疑慮。美利堅苦心經營多年的好形象，正面臨散架。

中國內地人稱特朗普為「川建國」，並非由來無因。特氏口稱讓「美國偉大」，實際上卻是讓「美國崩壞」。世人看在眼裏自然會明白，中國和美國比較，誰才是世界和平的穩定力量，誰才是文明進程更有力的推動者。在這當兒，中國不必冒頭，只消默默觀察，特朗普有了新的針對目標，對中國的壓力就會消減，我們不妨繼續悶聲發大財。