美國近年泛化國家安全，就連盟友日本也不放過，最新的例子，是美國總統拜登以國家安全為由，否決了日本製鐵對美國鋼鐵的收購案。此舉在美日兩國引起極大反響，日鐵和美鋼兩家企業聯合指控拜登政府，是歷史上首次有日本企業控告美國總統。雖然美國國務卿布林肯最近訪日意圖緩和兩國關係，但美日聯盟已蒙上陰影。

日鐵和美鋼的併購案，說到底是一種抱團取暖的策略。美鋼作為美國歷史上首家市值達到10億美元的公司，曾經是美國工業實力的象徵。但隨着中國製造業崛起，在2023年全球主要鋼鐵企業排名中，前50名有28家是中國企業，前10名亦有6家中國企業。美日兩國鋼鐵業再不併購壯大實力，將更難與中國競爭。然而，美鋼的規模雖然不斷縮水，目前僅有1.4萬名美國員工，但由於它在歷史上輝煌過，有不少老一輩美國人是其舊員工，對美國具有重要的象徵意義，所以日鐵2023年提出收購後，美國民主、共和兩黨在去年的總統選戰中都極力反對。拜登即將卸任，自認沒必要在最後關頭得罪選民，倒不如將壓力留給下任總統特朗普，這是拜登否決併購案的政治考量。

該宗併購案流產後，背後有兩點頗值得我們反思。一是美國政府所謂的「美國優先」，表面上是希望製造業回流美國，強迫國際企業赴美投資，在文化上卻表現得異常排外，顯得人格分裂，可見美國在濫用國安問題上已經草木皆兵。

二是展望特朗普第二個總統任期，中美關係肯定不會好，市場對此本來就沒有期待。但大家忽略的一點是，特朗普也有可能欺凌歐洲和日韓等盟友，令雙方關係出現裂痕，從而讓北京有撬牆腳的機會。中國的國際空間未必會被美國壓縮。