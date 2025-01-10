美國最近掀起了無人機恐慌，有多個州的民眾，都報稱持續見到大量無人機在空中盤旋，懷疑是來自中國、俄羅斯或伊朗等敵對國家，用於竊取美國人的私隱以至軍事、商業機密。也有人認為它們是來自美國軍方、中情局，甚至外星人，滋生了種種陰謀論。有民眾更嘗試利用雷射光、電訊干擾器以至真槍實彈，來嘗試擊落這些「入侵者」。

如同前年的氣球風波，當年美國政府起初亦嘗試以相對理性、科學的態度，來處理這「入侵」美國領空的飛行器。根據相關執法部門調查，至今接獲無人機舉報均無可疑，大都是商用、民用或執法用的合法無人機，以至是有人駕駛的直升機、小型飛機，甚或根本是天上的星星。但不少民眾就是不信任政府，部分政客（包括候任總統特朗普）更借機攻擊拜登當局軟弱無能，任由美國領空被侵犯。只可惜無人機體積太細，而且來去無蹤，不像當年的氣象氣球那般又大又慢，否則拜登可能又要出動美軍的先進戰機，透過電視直播高調將其擊落。

事實上，不少「入侵」美國領空的無人機都是在中國製造，因為太過價廉而物美。雖然美國的無人機技術也相當先進，但主要在軍事方面，包括用作擊殺外國的反美人士（美國統稱為恐怖分子），但民用、商用無人機的技術和應用，則落後於近年大搞「低空經濟」的中國。

無法一一將其擊落，就惟有一刀切將其禁制，因此美國商務部日前宣布對中國無人機啟動國家安全風險調查，又一次赤裸裸地泛化國安概念和濫用國家力量打壓別國產業，迫使當地企業及民眾，改為購買又貴又大又重的美製無人機。中美兩國的科技發展與應用此長彼消，又添一例。