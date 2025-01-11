世界視線：澳紐助美須慎思　捲入戰爭禍無窮

美國候任總統特朗普即將上任，引發澳洲及新西蘭朝野探討其對外交政策的影響。雖然歐洲預期，美國會盡量將歐洲軍事防衞的擔子卸給歐洲，但亞太的情況就完全不一樣，因為特朗普想盡快結束俄烏戰爭的目的，很明顯就是要聚焦亞太全力對付中國，故此澳、紐都擔心特朗普政府會在英國忠誠協助下，進一步加強「五眼聯盟」的凝聚，不單止要澳、紐增加國防預算，搞好亞太防務，更要為應付中國的「挑釁」而參與作戰計劃及演習。

目前，中間偏右的新西蘭執政黨國家黨、澳洲在野黨自由黨，都較為支持美國的亞太政策；相反，中間偏左的澳洲執政黨工黨、新西蘭在野黨工黨，就對特朗普下階段要開展的亞太政策，表現觀望及有所顧慮，因此兩大陣營爭議不斷。

澳、紐的右派基本上立場親美，認同中國的崛起會改變亞太秩序，也會掀起台海危機，他們不少人的腦海中仍然纏繞着二次大戰思維，恐怕中國會是二戰日本崛起的翻版，當年日本海軍成功偷襲珍珠港之後，一度在亞太勢如破竹，令澳、紐軍隊在新加坡及南太平洋付出慘痛代價。不過，在澳洲外交政策及學術界有極大影響力的休‧懷特（Hugh White），最近在不同場合提出新觀點，雖然他曾經也是外交鷹派，但如今卻大力駁斥美國鷹派的「中國威脅論」。

休‧懷特掌握的中美經濟成果研究顯示，以購買力平價計算，今天中國的國內生產總值（GDP）佔全球19%，美國只佔16%；到2035年，中國的GDP將佔全球24%，美國只佔14%，這是完全考慮了中國人口、當前經濟困難及發展路徑的研究所得。經濟增長及強大實力，使19世紀的英國、20世紀的美國、21世紀的中國迅速發展，並處於世界領導地位，而中國的成功卻不同於二戰時軍國主義的日本，中國是以建設及創造力而非侵略戰爭達成的。

至於軍事力量方面，中國的強大軍力足以令美國無法在台海投射力量與解放軍作戰。相對於中國，美國債台高築，經濟逐漸衰敗，軍事優勢亦大不如前，已無法在亞太打贏一場常規戰爭，更加不敢挑起核戰。因此，澳、紐政府不應考慮與美國聯手挑釁及遏制中國，像夢遊者般被捲入中美博弈及戰爭只會禍害無窮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻