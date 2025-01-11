美國的盟友基本上都是美國的棋子，或者說美國的傀儡，早已被馴化得服服帖帖。所以，面對特朗普赤裸裸的吞併威脅，盟友們大多噤若寒蟬。丹麥女首相弗雷澤里克森甚至聲稱，歡迎美國對北極地區投入更多興趣，希望得到美國的投資，而不是俄羅斯和中國。這是甚麼邏輯？眼看格陵蘭島就要被美國搶走了，她不敢提出任何抗議，反而拿中俄說事，簡直九唔搭八。難道她認為中國對丹麥也有興趣？中國從來不侵佔別國一寸土地，也從來不興強買強賣這一套。

事實上，特朗普之所以毫無顧忌，正是因為他知道這些國家不敢反抗，丹麥如是，加拿大如是，小小巴拿馬更不用說。柿子挑軟的捏，侵侵正是欺軟怕硬的行家，他可以跟北韓領袖金正恩稱兄道弟，但就是瞧不起這班奴顏婢膝的所謂盟友，丹麥女首相也好，加拿大小白臉總理也罷，都是這種貨色。

此時此刻，人們才知道特朗普口中的「讓美國再次偉大」不是靠貿易戰，而是直接搶奪。畢竟貿易戰廢時失事，還會遭到反噬，不如直接搶奪更快捷。搶奪中俄不容易，只好對盟友下手。有人說，這不是強盜嗎？是的，這就是強盜，但又如何？西方不就是靠強盜起家的嗎？白人不就是靠搶掠和屠殺印第安人才建立美國的嗎？

有人至今還認為，特朗普只是說說而已，不會真的動手。那就要看對方的反應，如果丹麥乖乖奉上格陵蘭，巴拿馬乖乖奉上運河，老美當然不必動手，否則甚麼事情都有可能發生。特朗普已派兒子到格陵蘭踩點，一來拉攏人心，二來策動內應，可見志在必得，格陵蘭注定跑不掉。

很明顯，特朗普胃口絕不止於加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河，而是想吞併整個北美。他揚言將墨西哥灣改名為「美利堅灣」，說明墨西哥就是其下一個目標。墨西哥總統辛鮑姆展示一幅1607年的世界地圖，當時已有墨西哥灣的存在，足足比美國立國早169年。實際上，美國許多土地正是從墨西哥搶奪而來，包括最富庶的加州，難怪墨西哥人慨嘆：離天堂太遠，離美國太近。如今老美又亮出獠牙，北美國家固然在劫難逃，整個世界也將徹底亂套。不過，得道多助，失道寡助，美國霸道行為終將受到全球抵制，對中俄等新興國家而言，這未嘗不是一個重塑國際秩序的機會。