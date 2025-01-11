特朗普忽然懷抱「大國雄心」，既要將加拿大納入做第51州，又不排除動武奪取格陵蘭和巴拿馬運河，且言之鑿鑿指稱中國軍隊已進駐運河，山草藥噏得就噏。中國是巴拿馬運河第二大用戶，當中包括香港企業，美國才是第一大用戶。巴拿馬總統隨即駁斥特朗普，指其一派胡言，表示該運河「絕對沒有中國的干預」。

為何特朗普忽然將中國拉落水呢？很明顯，項莊舞劍，意在沛公，他就是要遏制和抗衡中國在拉丁美洲的崛起和影響力。巴拿馬是最早同中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的南美國家，連接大西洋及太平洋的巴拿馬運河位於國家中央，劃分南北美洲，擁有重要的戰略與經濟地位。

隨着中國勢力深入拉美，尤其秘魯錢凱港開通，中國在地區的影響力和重要性更加提升。拉美向為美國後花園，但隨着美國莫財，口惠而實不至，中國則深耕細作，出錢出力，兩國影響力此消彼長。特朗普忽然口出狂言，急起直追，就是要重奪拉美的控制權，阻止中國繼續前進。

至於格陵蘭，美國若將之收歸囊中，便可阻止中國和俄羅斯在北極的勢力拓展。氣候暖化致北極冰層融化，過去因為冰封無法航行的水道，如今獲得釋放，中俄近年全力開發北極航線；加上北極蘊藏大量能源資源，包括煤、鑽石和銅等，各國由是虎視眈眈。格陵蘭位處北極圈內，戰略價值不菲。目前格陵蘭總理又再提議獨立，特朗普曾表態支持，一旦格陵蘭成功脫離丹麥，就算不將主權售予美國，跟美國簽訂某種合作協議亦不足為奇。

俄國受烏戰打擊實力大不如前，能跟美國在全球較勁的只有中國。特氏的大國雄心並非無的放矢，而是衝着中國而來。