美國候任總統特朗普尚未上台，近來已經到處點火，聲言要讓加拿大成為美國的第51個州、收回巴拿馬運河、買下格陵蘭，以及將墨西哥灣改名為美利堅灣。這四大目標瞬間引發全球熱議，好奇特朗普為何一邊叫嚷重返孤立主義路線，另一邊卻在國際事務上咄咄逼人。

這種想法完全誤會了特朗普的所謂戰略收縮，它實際上只是一種手段，希望在美國國力持續下滑之際，減少不必要的對外干預以保存實力，但在核心國家利益方面絕不妥協，最終目的是要令美國再次偉大。特朗普密集針對周邊國家的言論，正好和這個戰略意圖脗合，具有連貫的邏輯性。

比方說，特氏威脅收回巴拿馬運河，是因為他擔心中國對該區域的影響力提升，在中美發生衝突的情況下隨時會控制巴拿馬港口，以拖延美國的運輸。故美國要重新主導西半球，不再容忍別國控制該地區的海上咽喉要道。這也是新版的門羅主義。

當然，特朗普的如意算盤很難打得響。以格陵蘭為例，格陵蘭是丹麥領土，丹麥作為北約成員國，如果格陵蘭被美國武力佔領，將自動觸發北約的集體防衞原則，根據這一條款，美國以外的北約成員國屆時就要與侵犯丹麥領土的美國作戰。特朗普不會笨到主動和自己的盟友開火。

不少國家一向認為美國是仁慈的霸權大國，堅信美國做事不會太過分。如今特朗普四面出擊，不排除奪取其他國家領土，無疑給這些國家上了一堂生動的課，原來美國才是名副其實的帝國主義國家，野心勃勃兼具侵略性。更重要的是，特朗普能夠再次當選總統，揭示美國未來不排除再出現第二個特朗普總統。對加拿大等美國盟友來說，應該思考盡快調整外交政策以保障自己。