一個人有權有勢，放個屁都係真理！當今之世，即將入主白宮的特朗普，講話就更有分量，總之佢講嘢，不論係真係假，全世界的領袖，大都不會覺得佢係信口開河。

最近特朗普表示，不排除動用軍事或經濟脅迫手段控制丹麥自治領土格陵蘭。侵侵有野心要擴大美國版圖路人皆知，有論者指佢能夠成功搶奪格陵蘭嘅機會不大，但有可能跟丹麥達成協議，名義上保留主權，實質控制權交給美國。至於把加拿大併為美國第51個州，恐怕姿勢多於實際，吹吹水過口癮而已，皆因加拿大假假哋都係G7成員國，而且民調顯示87%國民反對，侵侵4年任內想吞併加拿大，似乎係「講吓啫，犯法呀」！

特朗普的狂言，因為佢依家得勢，歐盟強國如法國、德國都不敢當佢「亂語」！法、德日前警告特朗普不要試圖以武力改動邊界，稱歐洲不會坐視。德國總理紹爾茨不點名回應特朗普的言論，指邊界不可侵犯的原則適用於每個國家，每個國家都必須尊重這一原則，無論它是小國還是強國。法國外長巴羅則不認為美國會「入侵」格陵蘭，但稱「我們已回到弱肉強食時代」。

不過，丹麥卻表示願意與特朗普對話，共同解決對格陵蘭的合理安全疑慮。而特朗普個仔唐納德最近訪問格陵蘭，你估真係純粹觀光旅遊咩？而格陵蘭總理又適時再度表明獨立意願，是以老朽都認為侵侵有機會同丹麥達成協議，屆時美國在島上駐軍、建軍事基地，甚至開發資源，皆因全球暖化，開採格陵蘭的豐富礦產和石化能源變得不是夢！侵侵的「美國優先」從另一個角度看，並非全是虛言。如果換了拜登有此狂言，大抵會覺得佢係身不由己的柏金遜症患者，此勢強與勢弱最大之分別也。