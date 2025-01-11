狂人令世界紛亂，還有一個多星期便重返白宮的特朗普做了最佳示範。近日他多次狂妄放肆發言，不但要把美國最緊密盟友加拿大列作美國的第51州，還垂涎巴拿馬運河及丹麥的格陵蘭，就連墨西哥灣也不放過。最駭人的是，他要搶格陵蘭的控制權，且不排除用武力手段去「奪」，一副「南侵北征」的兇相和「一統美洲」的狼子野心，令人真的擔心第三次世界大戰或因他而起！

從以前做藝人，到破產大亨，至首任美國總統，特朗普的惹火言論絕不算少，但比起近期連串石破天驚的言論，以前的都是小兒科。作為所謂民主燈塔的大國總統，特朗普的言論與思想讓人想到獨裁暴君，唯我獨尊。

早在第一個總統任期時，特朗普已提過格陵蘭，這次重返白宮前，他重點談到美國應該控制格陵蘭，至於如何能夠控制，他的回答是「拒絕排除」動用軍事力量。意思是，他不會排除出動美軍去奪島的可能。他說得如此理所當然，彷彿格陵蘭就是他的海湖莊園一般，結果當然被強烈反擊。

格陵蘭是丹麥的自治領地，目前由自治區政府管理，雖然這個小政府正在推動獨立自治，但相關行動也只是與丹麥王室討論。對於特朗普的異想天開，當地政府直言「格陵蘭的未來是內部事務」。丹麥外相拉斯穆森更直接挑明態度：格陵蘭島上的居民如果願意，可以獨立，但不大可能成為美國的一個州。

美國國務卿布林肯也直言，特朗普的言論顯然不是一個好主意，而且不會發生，不應浪費過多時間談論它。德國總理紹爾茨當真了，直言「必定不能以武力改變邊界」，這項原則適用於所有國家，不論是東方抑或西方。歐洲國家近期對美國的不安愈來愈升溫，從俄烏戰爭到特朗普叫囂要向各國加稅，歐洲雖然騰騰震，但同時更抱團抗拒。

美洲同樣不安，特朗普當選後，先後向兩個近鄰加拿大和墨西哥遞出了「恐怖橄欖枝」，先青睞加拿大成為美國的第51州，然後是認為墨西哥灣應改名為「美利堅灣」，想將鄰居變己宅的野心一點也不隱瞞。

加拿大人對特朗普的話毫無好感，已請辭加拿大總理的杜魯多對特氏矮化加國態度軟弱，被政敵狂批，就算杜魯多說加拿大絕不可能成為美國的一個州，加拿大人也不收貨。墨西哥總統辛鮑姆的表現則強硬得多，她不客氣地反建議美國應改名為「墨西哥美洲」。日前辛鮑姆在記者會上展示一幅17世紀世界地圖，顯示當時的北美洲被稱為「墨西哥美洲」。特朗普還沒重新走進白宮，美國已多了幾個本來是緊密盟友，現在極大可能是心中有刺、對美國再不親近甚至有怨的敵手。

特朗普讓世界一下子鬧騰起來，不管你認為他說的是廢話、笑話或瘋話都好，他已擺好架勢，他沒打算與人為善、與國為善，這次真的是打到嚟。