娛圈單打：我係豪門夠霸氣 最弊仲未擔得起

醜婦終須見家翁。早前宣布與百億男友馬桂烽分手嘅吳家忻（Kayan9896），為咗宣傳賀歲片，即使經歷情傷都要出嚟見人。佢坦言心情已經平復，形容自己不過係想拍吓拖嘅後生女，否認嫁入豪門撻Q，豪言「我就係豪門」！講得好！之但係呢句說話好耳熟喎，喺邊度聽過呢？

冇錯嘞，之唔係「范爺」范冰冰嘅霸氣金句囉。冰冰話，從來冇諗過要嫁入豪門，因為自己就係豪門！咁又係呀，冰冰貴為內地頂流花旦，身家數以十億計。呢，2018年逃稅單嘢，佢淨係補繳稅款及罰款已接近10億港元，咁你話佢身家幾咁豐厚吖。冰冰自稱豪門，真係一啲都冇誇張。

反觀Kayan9896，入行年資尚淺，即使搵得再多，都冇可能同范爺相提並論。咁就難怪豪門論一出，隨即惹來網民冷嘲熱諷，話佢同范爺完全不在同一層次，好心咪鸚鵡學舌啦！又有網民嘲諷佢大鼻，甚至攞《明日戰記》張家輝名台詞「我就係天幕」恥笑佢，話佢嘅言論令人尷尬喎。

是但啦，家忻勝在青春，青春就係本錢，畀人笑吓啫，又唔會少咗忽肉，將來仲有大把世界呀。再講吖，情場如戰場，唔係你飛人，就係人飛你，一次失敗，唔等於永遠失敗，今次嫁唔到入豪門，咪等下次囉。當然，如果可以靠自己成為豪門，咁就更加好啦。

經一事長一智，相信家忻下次拍拖，唔會再咁高調，費事撻Q又畀人笑。話時話，佢舊愛Locker最近接連有電影上映，又同COLLAR嘅Marf愈愛愈高調，似乎活得比家忻好，應驗咗人有三衰六旺呢句老話！