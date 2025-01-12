美國候任總統特朗普近日的言論，都不是隨意的狂妄讕言，而是有所計謀的。例如強購格陵蘭，在他第一個總統任期已提出，今次提出加上合併加拿大，以及指控中、俄船隻出入北冰洋航道，便是特朗普意在與中俄抗衡，爭奪北冰洋航道的控制權。當然也有貪圖格陵蘭的礦產資源，特別是稀土。格陵蘭、加拿大以至巴拿馬運河，都是特朗普謀的大戰略中地緣經濟的重要部分，不單止表現出他對他國主權的侵犯。

在特朗普還未正式上任，未揭露他的大戰略，單憑他的片言隻字，不可能以狂妄來形容他今後的政策。他志不在改革美國的流弊，而是要塑造美國在今後新的多元國際政治經濟中新的戰略。他追求的不是改革，而是美國的革命。

他的革命以美國優先出發，便不是單純對國內體制、戰略的更變，而是着重於國際範疇裏怎樣爭取、維持美國霸權的優先利益，必然涉及中俄等主要的國際經濟的主角。若單以他第一任的政策來評價，會差之毫釐，謬之千里，因為第二任他已組合了更強力的團隊，制訂出長遠的戰略，與第一任時的摸索、還在玩政治遊戲大不相同。第二任任期是他要奠立特朗普革命的基礎，並追求建立美國和國際上長期的特朗普體制。戰略不同，政策自然與第一任有大的差別。

簡單地說，外交上不求討好，而着重實效，且是速效。對中俄可有主次之分，因為中國對美國的挑戰、威脅最大，但他亦會對付俄羅斯，可能不會改變拜登的對俄攻擊政策，且加添新的因素，以更快促成俄羅斯的戰敗。例如全力推歐洲的北約成員國增加武備支出，直接出兵，把烏克蘭戰爭擴大至俄羅斯境內，把烏戰的俄烏邊境爭奪，演變成對俄的多線入侵，以歐盟的支出來提升烏克蘭戰爭，使之成為歐洲戰爭，既打擊俄羅斯，也壓迫歐盟，同時打壓歐盟國內反戰反美的政治勢力，集中扶植歐盟行政部門對歐盟各國的控制力，讓美國與歐盟行政部門聯手執行特朗普的命令。

至於對付中國，關稅戰、貿易戰，乃至制裁中國企業、中國人才，只會變本加厲，但作用不大，應還有更強的針對政策對付中國，且不會限於經濟，也不依國際慣例與規矩，出乎中國意料，打擊更大。

特朗普主導這個亂世，亂中取利，這會是國際關係一個新階段的開始。