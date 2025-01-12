全世界都清楚，美西方是把中國、俄羅斯、伊朗、北韓裝在一個籃子，視為同類，要打倒消滅的。在這4個國家中，俄羅斯已經歷了3年戰火，美西方利用和支持烏克蘭挑戰俄羅斯，打起俄烏之戰。這場戰爭的具體目標，就是要先打垮俄羅斯，再打中國；打垮或大大削弱了中俄，收拾伊朗和北韓就不在話下。

不過，事情的發展很不如美國之意。俄羅斯沒被打垮，反而愈戰愈強，烏克蘭最終難逃棄子命運。歐洲及北約一無所獲，反而失去很多，他們會被美國更加掌控，失去了俄國的能源生意；他們的日子很難過，經濟損失巨大，賠了夫人又折兵。

輿論普遍認為，歐洲被削弱，吃了大虧，對美國是好事。短期而言確乎如此，但歐洲人不傻，也不甘心被長期擺布，當美國打不贏中俄、力量衰落後，歐洲對美國遲早會有大反彈，讓美國把吞下的果實吐出來。物極必反，世界上的事情原本如此。

不過，這3年中，世界也出現「突發事件」，讓山姆大叔措手不及，這就是巴以之戰突然打響及不斷外溢，正形成中東之戰。哈馬斯武裝突襲以色列的行動，美國和以色列事先全蒙在鼓裏。之後，以色列抓住這個百年難逢的機會，實施「種族滅絕」，推行「大以色列國」計劃，根本不聽美國拜登政府要「充當好人」的停火勸解。而且，以色列在美國長期支持下，已經有足夠的力量，自把自為按照處心積慮的計劃，在中東展開行動，並且「所向無敵」，拜登成了「吶喊助威」的幫閒腳色。最近敍利亞的阿薩德政府迅速垮台，以色列和美國又有了一個乘勢幹掉中東最大宿敵伊朗的「百年良機」。

在俄烏戰爭未結束、不知是否會大打的形勢下，在中美關係雖已「國運之戰」開打但尚未翻臉、北京仍然寄望中美重歸合作、相向而行的謎團之下，莫斯科和北京對美以攻打伊朗，恐怕都不能採取實質有效的軍事救援行動。莫斯科有心無力，北京顧慮頗多。