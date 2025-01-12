野火燒不盡，年年吹又生，美國加州洛杉磯山火失控，所過之處皆成焦土，堪比加薩地帶，恰似世界末日。人們實在很難相信，難道這就是偉大的美國？舔美者聲稱天災不可抗力，加州山火每年都有，不必大驚小怪。是的，正因為山火每年都有，當局始終拿不出有效的應對之策，連設立隔離帶如此簡單的事也不願做，以致年年山火年年成災，這才是咄咄怪事。在荷里活電影裏面，老美無所不能，既能拯救美國，也能拯救地球，如今荷里活卻連自己也拯救不了，多少明星豪宅付之一炬，不是很諷刺嗎？

特朗普炮轟總統拜登和民主黨的加州州長紐瑟姆嚴重無能，管理不善。雖然有政黨爭執和公報私仇的味道，但他指當地的消防栓無水，也無消防飛機，並非無的放矢，原來洛杉磯許多消防栓確實無水，有人說其中一個原因是當地政府削減了消防經費，簡直匪夷所思。大家說說看，這到底是天災還是人禍？

網友拿日前中國西藏發生的地震與這次洛杉磯山火比較，同樣是天災，處理方式卻大相逕庭。中國相關部門第一時間調配人力物力，大批解放軍官兵、消防救援、公安幹警、慈善組織趕赴災區，兩小時就有救災人員抵達第一線。反觀美國政府應對山火慢條斯理，拖泥帶水，拜登還在炫耀自己當了曾祖父，若非災情失控，政客們根本不當一回事。中美應對嚴重災難的最大分別是，解放軍每次都是衝在救災第一線，而美軍每次都是隔岸觀火。

一節見則百節知，天災難以避免，自然因素不可抗拒，但防災和救災能力卻可以考驗一個國家的治理水平。2005年8月，美國遭受颶風卡特里娜吹襲而導致嚴重人命傷亡和經濟損失，事後調查報告指眾多機構與官員在風災面前表現混亂，組織差劣，連時任總統奧巴馬也承認，「這本來是一起天災，最後成為了一場人禍」。如今20年過去了，美國政府的治理水平提高了嗎？答案顯然是否定的。特朗普批評拜登政府應對山火無能，其實是五十步笑百步，自己總統任內應對新冠肺炎不也是一塌糊塗嗎？

也許這就是美式民主的本質，政客自私自利，政治紛爭不止，社會治理低劣，制度運轉不暢，各種極端行為和混亂狀況已成常態。有些人將美式民主吹得天花亂墜，分明是自欺欺人。