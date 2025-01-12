近年香港掀起移民潮，移民者主要有兩種，一種是「黃絲」，因為政治問題而離開；另一種人則與政治沒甚麼關係，只是覺得香港終日亂嚷嚷，自己倒不如尋找他鄉，找一個安定、寧靜的地方住下來。所謂「人各有志」，身邊的人要移民，筆者從不勸阻，只是有朋友主動問我意見，我便奉勸對方，須先作自我評估，自己究竟是屬於上述哪一種人？如果是第一種，因為政治理念問題，這就很難勉強，不妨盡早離開；如果是第二種，那便要三思而行。

近10年來，世界變了，正如中國領導人所說，世界正遭遇百年未有之變局，而且未必是向好的方向轉變。事逢亂世，你要安身立命，當然是留在香港，比起到世界上大部分地方來得上算。香港特區政府的施政未必特別出色，但此地勝在背靠祖國，所謂「大樹好遮蔭」，遇上疾風暴雨，你都不至於彷徨無依。

早在兩、三年前，本欄已提出上述觀點，當時很多人還覺得人間處處是樂土，去加拿大也行、英國也行，要不然，哈哈！移居丹麥也是個好選擇吧。到了近期，殘酷的現實開始逐步浮現，美國的候任最高領導人，自恃國力強大，根本無視其他國家的主權，譬如他看中格陵蘭，也不必提出甚麼合理的原因，只消說此地的位置重要，關乎美國安全，便妄圖將其納入囊中。

假如美國吞併格陵蘭、加拿大的野心可以實現，將來亦能依樣畫葫蘆，一旦看中了英國、新加坡甚至新西蘭等地，也強行將它們劃入版圖，你膽敢拒絕的話，老美便隨時臨以兵威。舉目全球，美國只有兩個國家的領土不敢覬覦，一個是俄羅斯，一個是中國。香港是中國的一部分，這塊乳酪誰都動不了。