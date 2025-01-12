法國總統馬克龍聲稱，伊朗是中東地區安全的最大威脅，指伊朗加速發展核武計劃，「對法國、歐洲、整個地區及其他地方來說，是最大戰略和安全挑戰」。伊朗立刻駁斥這種說法，外交部發言人形容馬克龍的言論「毫無根據、矛盾、純屬臆測」，呼籲法國「重新思考本身對和平穩定不具建設性的做法」，堅稱伊朗並未發展核武，伊朗的核子計劃都是和平用途，而且符合國際法規範。

明眼人都知道，伊朗當然想要擁有核武，因為只有這樣才能確保安全，但要說伊朗是中東安全的最大挑戰，至少以眼前情況而論，恐怕並非如此。

以色列對加薩地帶的攻擊仍未停止，而對黎巴嫩南部的入侵也依舊持續，甚至還趁敍利亞內部動盪佔領了戈蘭高地的有利位置，並且預計擴大一倍的屯墾人口。無論從哪個角度來看，以色列對中東安全的威脅，現階段絕對比伊朗嚴重得多。別忘了，儘管從未承認，以色列可是國際公認擁有核武的國家。

表面上，以色列在中東的存在，就預示了紛亂難以止息，但以國能在中東四處征戰而屹立不搖，除了強烈的宗教向心力與高人一等的軍事能力，真正的原因還在於美國的全力支持。就以當前的情勢來說，若沒有美國源源不斷的運補，以色列的戰力早已枯竭，根本沒有能力繼續這樣大殺四方。

而美國之所以像親兒子般無條件給予以色列奧援，除了美國的政經階層被猶太人把持外，更重要的是以色列在中東的存在甚至挑起爭鬥，完全符合美國的戰略利益！若沒有以國在中東製造衝突，美國就缺乏介入伊斯蘭世界紛爭的藉口，難以掌控這個全球最重要的原油產地。所以，中東安全最大挑戰，其實是美國，伊朗根本還差得遠！